Galatasaray 17 milyon euro kazanabilir!

Altay ile 2-2 berabere kalarak lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 16'ya çıkan Galatasaray'da artık tek hedef UEFA Avrupa Ligi ve Lazio maçı. Hürriyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların hedefleri ve bu sezonun geri kalanı adına perşembe günü oynanacak karşılaşma daha da kritik bir hal aldı. Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maç sonunda lider durumda olan Aslan, İtalya deplasmanından puanla dönmesi halinde grubu 1. tamamlayacak! İşte Lazio'nun Galatasaray için sezonun en önemli 90 dakikası olmasının nedenleri…

GRUP LİDERLİĞİ FİKSTÜR RAHATLIĞI DEMEK

1- Galatasaray, Lazio'dan puan almayı başarırsa Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayacak. Ve bu takdirde UEFA'nın bu sezon getirdiği statü ile direkt son 16'ya adını yazdıracak ve mart ayına kadar Avrupa Ligi'nde maç oynamayacak. Bu da sarı-kırmızılıların, özellikle ligin 2. yarısına iyi bir giriş yapmasına ve fikstür rahatlığına neden olacak. Avrupa dönüşlerinde tam 10 puan kaybeden Galatasaray'ın 10-17 Mart ayındaki son 16 maçlarına kadar sadece lige konsantre olmasını sağlayacak.

ZORLU RAKİPLERİ PAS GEÇECEK

2- Bu sezon en önemli hedefi artık UEFA Avrupa Ligi'nde başarı olan G.Saray'ın liderliği önünü açacak. Sarı kırmızılı takım Lazio deplasmanında puan alırsa bir sonraki turda kura avantajını ele geçirecek. Grup ikincilerinin Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan güçlü rakiplerle oynayacağı statüde G.Saray zorlu eşleşmeleri de bir anlamda ekarte etmiş olacak. Ayrıca grup maçları sonrası son 32 maçları 17-24 Şubat'ta oynanacak. Bu da sarı kırmızılıların yaklaşık 1 ay ekstra dinlenmesi anlamına geliyor.

TRANSFERLER İÇİN ADAPTASYON SÜRESİ

3- Avrupa Ligi'nde tur atladığı için ocakta takviye planlayan Galatasaray liderliği halinde sezonun geri kalanı için önemli bir avantaj daha elde edecek. Diagne, Babel, Luyindama, Assunçao gibi oyuncularının ayrılığı halinde önemli takviyeler yapacak olan Cimbom, lider olursa yeni transferlerinin de marta kadar takıma adapte olması için önemli bir süreye sahip olacak. Avrupa Ligi'nde son 16 maçlarına kadar yenilerin de performansının istenilen seviyeye gelmesi için geniş bir zaman olacak.

HEM PARA HEM DE UMUT KAZANACAK

4- Lazio'dan alınacak galibiyet sarı kırmızılılarda mart ayına kadar umutların diri tutulmasını sağlayacak. Gruptan çıkmayı garantilediği için 550 bin Euro almaya hak kazanan Cimbom lider olursa 550 bin Euro daha alacak. Son 16'ya kalırsa buradan da 1.2 milyon Euro daha girecek. Böylece Avrupa'da bu sezonki kazancını şimdiden 17 milyon Euro düzeyine çıkarmış olacak. Öte yandan Lazio, dün Serie A'da Sampdoria'yı 3-1 yendi. Mavi beyazlılarda iki gol atan İmmobile sakatlanırken ikinci yarının başında yerine Vedat Muriqi'e bıraktı.



