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Galatasaray 18 günde 5 maç yapacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

Galatasaray, 18 günde 3 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 5 resmi maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların 3’ünü deplasmanda, Fenerbahçe derbisini ise evinde oynayacak.

Galatasaray 18 günde 5 maç yapacak

Galatasaray’ı milli takım arasına kadar zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar 24 Ekim’deki Schalke 04 ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçıyla birlikte ligde 10 Kasım’daki Kayserispor müsabakasına kadar 18 günde 5 resmi karşılaşmaya çıkacak. Aslan bu süreçte 3 lig, 2 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 3 puan arayacak. Lig müsabakaları içinde de Fenerbahçe ile derbide karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçların 3’ünü deplasmanda 2’sini Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacak.

Galatasaray’ın 24 Ekim-10 Kasım arasında oynayacağı müsabakalar şöyle:

24 Ekim Çarşamba: Galatasaray - Schalke 04 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

28 Ekim Pazar: E. Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)

2 Kasım Cuma: Galatasaray - Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig)

6 Kasım Salı: Schalke 04 - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)

10 Kasım Cumartesi: Kayserispor - Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig schalke 04

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