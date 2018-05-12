Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u rahat geçerek şampiyonluğa çok ama çok yaklaştı. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında kazanan ev sahibi Galatasaray oldu. İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti...

Galatasaray maça çok hızlı başladı. Henüz 30. saniyede Malatyaspor savunmasında araya giren Garry Rodrigues pasını verdi, Belhanda topu ağlara gönderdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti. 12'de yine Garry Rodrigues sahneye çıktı ve Gomis'e harika bir asist yaptı, Gomis durumu 2-0 yaparken, ligdeki 28. golünü atarak Alex de Souza'yı da yakaladı.

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İlk yarı 2-0 sona ererken, ikinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Galatasaray maçı kazanarak puanını 72 yaptı. Galatasaray'a şampiyon olması için gelecek hafta Göztepe deplasmanında alacağı 1 puan yetecek.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 1: Malatyaspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Garry Rodrigues'in pasında Belhanda topu boş kaleye gönderdi ve durum 1-0 oldu.

(Younes Belhanda'nın golü, bu sezon Süper Lig'de en erken atılan gol oldu.)

DAKİKA 11: Sağ kanattan Chebake'nin ortasını Boutaib göğsüyle indirdi, Eren'in şutu savunmaya da çarpıp Muslera'nın kucağıyla buluştu.

DAKİKA 12: Garry Rodrigues topu çok hızlı taşıdı ve Gomis'i gördü. Fransız yıldıza dokunmak kaldı ve skor 2-0'a geldi.

DAKİKA 17: 2 asistle maçın şu ana kadar ki yıldızı olan Garry Rodrigues'in sert şutu direğin üstünden auta gitti.

DAKİKA 27: Garry Rodrigues karşı karşıya pozisyonda kaleci Farnolle'yi geçemedi.

DAKİKA 34: Sinan Gümüş'ün serbest vuruşla içeri ortaladığı topta Maicon'un kafa vuruşu auta çıktı.

DAKİKA 44: Boutaib, sol çaprazdan topun gelişine vuruşunu yaptı ancak kaleyi bulamadı.

DAKİKA 54: Adem Büyük ceza yayı önünden çalımlarla içeri sokuldu, ardından sağ taraftaki Eren'e pasını verdi, Eren tekrar içeri Adem'e gönderdi ama Adem'in vuruşu üstten farklı auta gitti.

DAKİKA 58: Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Garry Rodrigues'in uzak köşeye vuruşu az farkla auta gitti.

DAKİKA 64: Sinan Gümüş'ün pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Fernando, zor bir açıdan sert vurdu, top kaleciden döndü.