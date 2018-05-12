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Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçına sahne oldu. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Galatasaray oldu. Belhanda ve Gomis'in golleriyle kazanan Galatasaray puanını 72 yaptı. Galatasaray'a şampiyon olması için Göztepe maçında alacağı 1 puan yetecek. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının tüm detayları ve maç özeti...

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u rahat geçerek şampiyonluğa çok ama çok yaklaştı. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında kazanan ev sahibi Galatasaray oldu. İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti...

Galatasaray maça çok hızlı başladı. Henüz 30. saniyede Malatyaspor savunmasında araya giren Garry Rodrigues pasını verdi, Belhanda topu ağlara gönderdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti. 12'de yine Garry Rodrigues sahneye çıktı ve Gomis'e harika bir asist yaptı, Gomis durumu 2-0 yaparken, ligdeki 28. golünü atarak Alex de Souza'yı da yakaladı.

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İlk yarı 2-0 sona ererken, ikinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Galatasaray maçı kazanarak puanını 72 yaptı. Galatasaray'a şampiyon olması için gelecek hafta Göztepe deplasmanında alacağı 1 puan yetecek.

detay

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 1: Malatyaspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Garry Rodrigues'in pasında Belhanda topu boş kaleye gönderdi ve durum 1-0 oldu.
(Younes Belhanda'nın golü, bu sezon Süper Lig'de en erken atılan gol oldu.)
DAKİKA 11: Sağ kanattan Chebake'nin ortasını Boutaib göğsüyle indirdi, Eren'in şutu savunmaya da çarpıp Muslera'nın kucağıyla buluştu.
DAKİKA 12: Garry Rodrigues topu çok hızlı taşıdı ve Gomis'i gördü. Fransız yıldıza dokunmak kaldı ve skor 2-0'a geldi.
DAKİKA 17: 2 asistle maçın şu ana kadar ki yıldızı olan Garry Rodrigues'in sert şutu direğin üstünden auta gitti.
DAKİKA 27: Garry Rodrigues karşı karşıya pozisyonda kaleci Farnolle'yi geçemedi.
DAKİKA 34: Sinan Gümüş'ün serbest vuruşla içeri ortaladığı topta Maicon'un kafa vuruşu auta çıktı.
DAKİKA 44: Boutaib, sol çaprazdan topun gelişine vuruşunu yaptı ancak kaleyi bulamadı.
DAKİKA 54: Adem Büyük ceza yayı önünden çalımlarla içeri sokuldu, ardından sağ taraftaki Eren'e pasını verdi, Eren tekrar içeri Adem'e gönderdi ama Adem'in vuruşu üstten farklı auta gitti.
DAKİKA 58: Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Garry Rodrigues'in uzak köşeye vuruşu az farkla auta gitti.
DAKİKA 64: Sinan Gümüş'ün pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Fernando, zor bir açıdan sert vurdu, top kaleciden döndü.

GALATASARAY 2 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando (Dk. 83 Selçuk İnan), Donk (Dk. 90+1 Ozan Muhammed Kabak), Sinan Gümüş (Dk. 69 Yasin Öztekin), Belhanda, Rodrigues, Gomis
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina (Dk. 25 Doria), Sadık Çiftpınar, Cissokho, Azubuike, Diallo (Dk. 46 Murat Yıldırım), Eren Tozlu (Dk. 73 Mustafa Eskihellaç), Aytaç Kara, Adem Büyük, Boutaib

GOLLER: Dk. 1 Belhanda, Dk. 12 Gomis (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Dk. 8 Diallo, Dk. 57 Sadık Çiftpınar, Dk. 61 Boutaib, Dk. 68 Doria, Dk. 86 Mustafa Eskihellaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 61 Rodrigues (Galatasaray)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada Galatasaray öne geçti. Evkur Yeni Malatyaspor savunmasının hatalı pasında topu kapan ve sağ çaprazdan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Rodrigues, meşin yuvarlağı içeri çıkardı. Altıpas çizgisi üzerinde Belhanda, uygun durumda buluştuğu topu filelere gönderdi: 1-0.
  2. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışında yerden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.
  3. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girdikten sonra altıpas çizgisine doğru hareketlenen Gomis'i gördü. Gomis, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.
  4. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rodrigues'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen kaleye doğru yöneldi. Savunmada Cissokho son anda topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.
  5. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışında yerden attığı şutta, top kaleci Farnolle'de kaldı.
  6. dakikada Aytaç Kara'nın sağdan yaptığı ortada altıpasın sol çaprazında topla buluşan Boutaib'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
  2. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topu kontrol eden Fernando'nun yakın mesafeden sert şutunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
  3. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.

MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Galatasaray'ın kadrosunda 3 değişikliğe gidildi. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, ligde son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Serdar Aziz, Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli'nin yerine, Maicon Roque, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş başlangıç kadrosunda yer aldı.

Sakatlığı sonrası takımla çalışmalara henüz başlayan Serdar Aziz, bu maçta yedekler arasında yer alırken, sarı kart cezasını dolduran Younes Belhanda'nın yeniden takıma dönmesi nedeniyle Selçuk İnan da kendisine yedek kulübesinde yer buldu. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofiane Feghouli ise maçta oynayamadı.

Öte yandan, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasını kaçıran Mariano Filho, hafta için takımla çalışmalara başlamasına karşın, bu müsabakada Fatih Terim'in tercihi Martin Linnes'den yana oldu.

SİNAN GÜMÜŞ LİGDE İLK KEZ 11'DE
Sarı-kırmızılı ekibin Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden Sinan Gümüş, bu sezon ligde ilk kez 11'e girdi. Bu sezon ligde oynanan 17 maçta süre alan Sinan Gümüş, bu müsabakaların hepsinde sonradan oyuna dahil olurken, Evkur Yeni Malatyaspor önünde ilk 11'de şans buldu.

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını Bülent Yıldırım yönetiyor. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da... Sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala en yakın rakipleri Başakşehir'in averajla, Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 4 puan önünde 69 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha atmak istiyor. Galatasaray'da kart cezasını dolduran Belhanda, Malatyaspor maçında yeniden takıma döndü. Belhanda, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynayamamıştı.

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Galatasaray-Yeni Malatyaspor Galatasaray Yeni Malatyaspor

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
GEÇEN HAFTA OKANI SATIN AL OKANIN DEFANSI YOL GEÇEN HANI GİBİ DAVRANSIN BU HAFTA DA MALATYAYI SATIN AL SON HAFTA DA BAŞKA BİR SATILIK TAKIMI YENERSİNİZ AMA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE ÖSTRATUS VARDAR GİBİ MAHLLE TAKIMLARI KENDİNİ SATACAK TAKIMLAR OLMADIĞI İÇİN İÇİNİZDEN GEÇERLER ....
önceki hafta da beşiktaşı satın aldı onu yazmamışsın
sen hangi mahalledensen git orada havla
@hatamiti IZDIRABINI ANLIYOM.SATILACAK VARSA ALIRIZ.SIKINTI YOK.
burasi aglama duvari degil birader ust uste koyarak sampiyon olacaz .. sen git kumdan kale yap burda yorum yapma
Basaksehir olmasinda Kim olursa olsun sampiyon
sen şampiyon olacaksın
selçuk ve fegulisiz futbol çok daha güzel ,herkes rahat hızlı futbol oynuyor ,oyunu yavaşlatan oyuncu yok gibiydi belhanda bile canlanıyor bunlarsız.
farkli yenersek sampiyonuz
uçağın düşsün himmetsaray
"Bu takım,bu sene,seve seve şampiyon! demiştik sezon başından beri..:)
Hatamiti sen hangi kus turusun kartala benziyosun biz en azindan .Sampiyinlar liginde 1 macta en cok gol.yiyen takim degiliz 8taş gibi
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