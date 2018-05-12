Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u rahat geçerek şampiyonluğa çok ama çok yaklaştı. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında kazanan ev sahibi Galatasaray oldu. İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti...
Galatasaray maça çok hızlı başladı. Henüz 30. saniyede Malatyaspor savunmasında araya giren Garry Rodrigues pasını verdi, Belhanda topu ağlara gönderdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti. 12'de yine Garry Rodrigues sahneye çıktı ve Gomis'e harika bir asist yaptı, Gomis durumu 2-0 yaparken, ligdeki 28. golünü atarak Alex de Souza'yı da yakaladı.
İlk yarı 2-0 sona ererken, ikinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Galatasaray maçı kazanarak puanını 72 yaptı. Galatasaray'a şampiyon olması için gelecek hafta Göztepe deplasmanında alacağı 1 puan yetecek.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 1: Malatyaspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Garry Rodrigues'in pasında Belhanda topu boş kaleye gönderdi ve durum 1-0 oldu.
(Younes Belhanda'nın golü, bu sezon Süper Lig'de en erken atılan gol oldu.)
DAKİKA 11: Sağ kanattan Chebake'nin ortasını Boutaib göğsüyle indirdi, Eren'in şutu savunmaya da çarpıp Muslera'nın kucağıyla buluştu.
DAKİKA 12: Garry Rodrigues topu çok hızlı taşıdı ve Gomis'i gördü. Fransız yıldıza dokunmak kaldı ve skor 2-0'a geldi.
DAKİKA 17: 2 asistle maçın şu ana kadar ki yıldızı olan Garry Rodrigues'in sert şutu direğin üstünden auta gitti.
DAKİKA 27: Garry Rodrigues karşı karşıya pozisyonda kaleci Farnolle'yi geçemedi.
DAKİKA 34: Sinan Gümüş'ün serbest vuruşla içeri ortaladığı topta Maicon'un kafa vuruşu auta çıktı.
DAKİKA 44: Boutaib, sol çaprazdan topun gelişine vuruşunu yaptı ancak kaleyi bulamadı.
DAKİKA 54: Adem Büyük ceza yayı önünden çalımlarla içeri sokuldu, ardından sağ taraftaki Eren'e pasını verdi, Eren tekrar içeri Adem'e gönderdi ama Adem'in vuruşu üstten farklı auta gitti.
DAKİKA 58: Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Garry Rodrigues'in uzak köşeye vuruşu az farkla auta gitti.
DAKİKA 64: Sinan Gümüş'ün pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Fernando, zor bir açıdan sert vurdu, top kaleciden döndü.
GALATASARAY 2 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando (Dk. 83 Selçuk İnan), Donk (Dk. 90+1 Ozan Muhammed Kabak), Sinan Gümüş (Dk. 69 Yasin Öztekin), Belhanda, Rodrigues, Gomis
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina (Dk. 25 Doria), Sadık Çiftpınar, Cissokho, Azubuike, Diallo (Dk. 46 Murat Yıldırım), Eren Tozlu (Dk. 73 Mustafa Eskihellaç), Aytaç Kara, Adem Büyük, Boutaib
GOLLER: Dk. 1 Belhanda, Dk. 12 Gomis (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Dk. 8 Diallo, Dk. 57 Sadık Çiftpınar, Dk. 61 Boutaib, Dk. 68 Doria, Dk. 86 Mustafa Eskihellaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 61 Rodrigues (Galatasaray)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Galatasaray'ın kadrosunda 3 değişikliğe gidildi. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, ligde son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Serdar Aziz, Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli'nin yerine, Maicon Roque, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş başlangıç kadrosunda yer aldı.
Sakatlığı sonrası takımla çalışmalara henüz başlayan Serdar Aziz, bu maçta yedekler arasında yer alırken, sarı kart cezasını dolduran Younes Belhanda'nın yeniden takıma dönmesi nedeniyle Selçuk İnan da kendisine yedek kulübesinde yer buldu. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofiane Feghouli ise maçta oynayamadı.
Öte yandan, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasını kaçıran Mariano Filho, hafta için takımla çalışmalara başlamasına karşın, bu müsabakada Fatih Terim'in tercihi Martin Linnes'den yana oldu.
SİNAN GÜMÜŞ LİGDE İLK KEZ 11'DE
Sarı-kırmızılı ekibin Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden Sinan Gümüş, bu sezon ligde ilk kez 11'e girdi. Bu sezon ligde oynanan 17 maçta süre alan Sinan Gümüş, bu müsabakaların hepsinde sonradan oyuna dahil olurken, Evkur Yeni Malatyaspor önünde ilk 11'de şans buldu.
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını Bülent Yıldırım yönetiyor. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da... Sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala en yakın rakipleri Başakşehir'in averajla, Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 4 puan önünde 69 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha atmak istiyor. Galatasaray'da kart cezasını dolduran Belhanda, Malatyaspor maçında yeniden takıma döndü. Belhanda, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynayamamıştı.
Bayern Münih, Robben ve Rafinha ile yeni sözleşme imzaladı!
Mustafa Cengiz: Avrupa kupalarına katılma cezası almayacağız
Kameni, Aykut Kocaman'ı bombaladı!
Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder açıklaması
Beşiktaş, Nuri Şahin'i transfer ediyor!
Beşiktaş'ın ilk transferi Musa Barrow
Cengiz Ünder'İ isteyen Atletico, Monaco ve Dortmund'a ret!
Efsaneden yıldız futbolcuya seks tavsiyesi!
Melo, Fenerbahçelileri çıldırttı!
Burak Yılmaz: Hiçbir takımla anlaşmadım
Sosyal medyada büyük ilgi görüyor
Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi
Tayfun Korkut ve öğrencileri kulüp personeline 200 bin euro bağış yaptı
Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı
Okuyucu Yorumları 12 yorum