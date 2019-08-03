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Galatasaray 2 - 1 Panathinaikos (Hazırlık maçı)

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.08.2019 22:58 | Son Güncelleme

Galatasaray, İstanbul'da sezon açılışını yaptığı maçta Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk etti. Yeni sezon öncesi İstanbul'da taraftarıyla ilk kez buluşan sarı-kırmızılılar, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. G.Saray, aldığı bu galibiyetle Süper Kupa öncesi moral depoladı ve 'hazırım' mesajı verdi. Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken yeni transfer Emre Mor'a taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Galatasaray 2 - 1 Panathinaikos (Hazırlık maçı)

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Adem Büyük ve 61. dakikada Ryan Donk'tan geldi. Panathinaikos'un tek sayısını 90+1. dakikada Vergos kaydetti. Gollerin asistlerini ise Jimmy Durmaz ve Mariano yaptı.

Akhisarspor'la Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, aldığı galibiyetle moral depoladı. Galatasaray ayrıca, tarihinde Panathinaikos ile oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

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Galatasaray panathinaikos

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