Galatasaray 2 - 1 Panathinaikos (Hazırlık maçı)

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Adem Büyük ve 61. dakikada Ryan Donk'tan geldi. Panathinaikos'un tek sayısını 90+1. dakikada Vergos kaydetti. Gollerin asistlerini ise Jimmy Durmaz ve Mariano yaptı.
Akhisarspor'la Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, aldığı galibiyetle moral depoladı. Galatasaray ayrıca, tarihinde Panathinaikos ile oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.
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