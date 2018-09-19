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Galatasaray 2.7 milyon Euro'yu kasasına koymayı başardı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.09.2018 08:00 | Son Güncelleme

Lokomotiv Moskova’yı farklı deviren Galatasaray, galibiyet primi olarak UEFA’dan tam 2.7 milyon Euro’yu kasasına koymayı başardı.

Galatasaray 2.7 milyon Euro'yu kasasına koymayı başardı

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı evinde deviren Galatasaray sadece 3 puan kazanmadı kasasını da doldurdu. Sarı-kırmızılı kulüp galibiyet primi olarak 2.7 milyon Euro'yu kasasına koymayı garantiledi. Karşılaşma berabere bitseydi Galatasaray'ın kazanacağı rakam 900 bin Euro olacaktı.

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Anahtar Kelimeler:
uefa Şampiyonlar Ligi Galatasaray lokomotiv moskova

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