Galatasaray 2.7 milyon Euro'yu kasasına koymayı başardı

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı evinde deviren Galatasaray sadece 3 puan kazanmadı kasasını da doldurdu. Sarı-kırmızılı kulüp galibiyet primi olarak 2.7 milyon Euro'yu kasasına koymayı garantiledi. Karşılaşma berabere bitseydi Galatasaray'ın kazanacağı rakam 900 bin Euro olacaktı.

