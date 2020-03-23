Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği iddiası Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ'dan geldi. Üstündağ, bugünkü yazısında, "Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta Koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Hanım’ın da Koronavirüs'e yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.
15 Mart’taki Galatasaray-Beşiktaş maçını stadda izleyen ve maçın hemen ardından hastalanması kulüpte büyük endişe uyandırmıştı.
Üstündağ, yazısında, endişe nedeniyle tüm futbolcular ve teknik heyetin kontrolden geçirildiğini ve başka hiç kimsede virüs tespit edilmediği öne sürdü.
MERT ÇETİN'DEN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI
Öte yandan Galatasaray Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Albayrak’a geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, "Allah’ım acil şifalar versin başkanım. Dualarımız sizinle" dedi.
İşte Loris Karius'un yeni adresi!
Sergen Yalçın: Herkes satılabilir ama onlar kalsın
G.Saray'ın genç yıldızına Dortmund kancası
Merih Demiral koronavirüs testinin sonucunu açıkladı!
Ibrahimovic Milan'dan ayrılıyor! İşte nedeni!
Sosa'dan tepki "Bizim çocuğumuz yok mu?"
Falcao'dan Arda Turan açıklaması!
Trabzonspor, oyuncularına koronavirüs testi yapıyor!
Kenan Karaman'dan çağrıya destek
Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı
Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı
Dünya devleri F.Bahçeli yıldıza talip oldu
F.Bahçeli isim karantinada olduğunu açıkladı
Lewandowski'den 1 milyon euro bağış!
Yılmaz Vural’dan 'evde kal' çağrısı
UEFA'dan 'EURO 2020' düzeltmesi
Okuyucu Yorumları 9 yorum