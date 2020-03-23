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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2020 10:39 | Son Güncelleme

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve çiftin tedavi altına alındığı iddia edildi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği iddiası Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ'dan geldi. Üstündağ, bugünkü yazısında, "Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta Koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Hanım’ın da Koronavirüs'e yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

15 Mart’taki Galatasaray-Beşiktaş maçını stadda izleyen ve maçın hemen ardından hastalanması kulüpte büyük endişe uyandırmıştı.

Üstündağ, yazısında, endişe nedeniyle tüm futbolcular ve teknik heyetin kontrolden geçirildiğini ve başka hiç kimsede virüs tespit edilmediği öne sürdü.

MERT ÇETİN'DEN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Öte yandan Galatasaray Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Albayrak’a geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, "Allah’ım acil şifalar versin başkanım. Dualarımız sizinle" dedi.

sdaadad


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Geçmiş olsun
Allah yardımcıları olsun.
çok geçmiş olsun başkanım
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