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Galatasaray, 2000 doğumlu Mirza Cihan'ı transfer etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep FK'de forma giyen 2000 doğumlu Mirza Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray, 2000 doğumlu Mirza Cihan'ı transfer etti

Galatasaray, takıma direkt etki edecek transfer yapmaya çalışırken, bir yandan da gelecek sezonlarda takıma katkı vermeye aday olan genç futbolcuları kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep FK profesyonel futbolcusu Mirza Cihan'ı kadrosuna kattı. 26 Ekim 2000 doğumlu Mirza ile ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
18 yaşındaki futbolcu Gaziantep ekibi ile geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 1 müsabakaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Gazişehir Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig Mirza Cihan

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