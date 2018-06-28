SPOR

Galatasaray 2018/19 sezonu hazırlıklarına başladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.06.2018 21:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray 2018/19 sezonu hazırlıklarına başladı!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcuların bir bölümünün sağlık kontrollerinden geçirildiği bildirildi.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde yeni transfer Muğdat Çelik ile Selçuk İnan, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, Lionel Carole, Ahmet Sivri ve Celil Yüksel'e çeşitli testlerin uygulandığı aktarıldı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk çalışmasında anatomik adaptasyon ve koşu antrenmanlarının yapıldığı belirtildi.

Yeni transfer Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıkarken, hafif ağrıları bulunan Eren Derdiyok'un da çalışmanın tamamında yer aldığı duyuruldu.

Tolga Ciğerci'nin sağ ayak baş parmağında ağrıları olduğunu öne sürerek antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Antrenmanda İsmail Çipe, Boran Güngör, Berk Balaban, Mariano Filho, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Bafetimbi Gomis, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Tarık Çamdal, Sofiane Feghouli, Ahmet Sivri, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Doğan Can Davas ve Muğdat Çelik'in yer aldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

PARTNERKolombiyalı Güzeller Galibiyeti Sokakta Twerk Yaparak KutladıKolombiyalı Güzeller Galibiyeti Sokakta Twerk Yaparak Kutladı
Galatasaray Muğdat Çelik'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!Galatasaray Muğdat Çelik'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!
Galatasaray'da Ali Ülgen ve Barış Zeren Osmanlıspor'a gittiGalatasaray'da Ali Ülgen ve Barış Zeren Osmanlıspor'a gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!

A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!

Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirdi (Jack Wilshere kimdir?)

Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirdi (Jack Wilshere kimdir?)

Dünya Kupası'nı sallayan güzelin kim olduğu ortaya çıktı

Dünya Kupası'nı sallayan güzelin kim olduğu ortaya çıktı

Galatasaray'da Ali Ülgen ve Barış Zeren Osmanlıspor'a gitti

Galatasaray'da Ali Ülgen ve Barış Zeren Osmanlıspor'a gitti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray 2018/19 sezonu hazırlıklarına başladı!

Galatasaray 2018/19 sezonu hazırlıklarına başladı!

Galatasaray Muğdat Çelik'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Galatasaray Muğdat Çelik'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Galatasaray'da Ali Ülgen ve Barış Zeren Osmanlıspor'a gitti

Galatasaray'da Ali Ülgen ve Barış Zeren Osmanlıspor'a gitti

Kamil Glik, Galatasaray'la görüştü

Kamil Glik, Galatasaray'la görüştü

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızını istedi

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızını istedi

UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden men edebilir!

UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden men edebilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.