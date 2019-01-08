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Galatasaray 3 - 3 Eskişehirspor

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.01.2019 17:09 | Son Güncelleme

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Eskişehirspor ile 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ın gollerini Sinan Gümüş, Yunus Akgün ve Ömer Faruk (kendi kalesine) kaydetti.

Galatasaray 3 - 3 Eskişehirspor

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kamp çalışmaları kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile taraftara kapalı hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmaya İsmail, Maicon, Ahmet, Linnes, Ömer, Selçuk, Donk, Ndiaye, Yunus, Sinan ve Muğdat ilk 11'iyle çıktı. Mücadelede ayrıca, genç kaleci Batuhan, Ozan, Mariano, Fernando, Celil, Feghouli, Belhanda, Atalay ve Onyekuru da forma giydi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise ilk 11 için Ekrem, Feyzi, Semih, Mevlüt, Cemali, Jesse, Mehmet, Tolga, Furgan, Fıratcan ve Halil İbrahim isimlerini tercih etti.

Galatasaray, Sinan Gümüş'ün 11'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Eskişehirspor Halil İbrahim'in 22'nci dakikada bulduğu golle skoru eşitledi. Bu golden sadece iki dakika sonra sahneye çıkan Yunus Akgün, Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi ve ilk yarı 2-1'lik skorla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının 67'nci dakikasında Erdal Akdari'nin kendi kalesine attığı gol sonrasında farkı ikiye çıkardı. Eskişehirspor, Talha Erdoğan'ın 75'inci dakikadaki golüyle önce farkı bire indirdi; daha sonra 84'üncü dakikada Utku Kızılkaya'nın golüyle eşitliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 3-3'lük skorla sona erdi.

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