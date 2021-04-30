Galatasaray, 3 yıldızla anlaşma sağladı

Sarı-Kırmızılılar'da önümüzdeki sezonun kadrosun şekillenmeye başladı. Aslan, Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ve Crystal Palace ile mukavelesi dolan sol bek Patrick van Aanholt'la prensipte anlaşma sağlamıştı. Çok yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon Suat Serdar da Galatasaray forması giyecek.

BAŞKA İHTİMAL GÖZÜKMÜYOR

Schalke'nin küme düşmesiyle Suat Serdar'ın Alman ekibiyle yola devam etmesi pek mümkün gözükmüyor. Gurbetçi futbolcu da bugün Instagram'dan Galatasaray'ı takibe aldı. Piyasa değeri 11 milyon euro olan Serdar için Alman ekibinin kolaylık sağlaması bekleniyor. 4 kez de Alman Milli Takımı'nın formasını giyen Suat, yeniden milli formayı giyebilmek için düzenli olarak oynayabileceği bir takımda yer almak istiyor.

MERKEZDE ETKİLİ

Bu sezon Alman ekibinde 25 resmi karşılaşmaya çıkan Suat, 2 gol ve 2 asistlik bir katkı verdi. Suat, orta sahada her bölgede oynayabiliyor. En başarılı olduğu yer ise merkez.



