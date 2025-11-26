Galatasaray, 33 maç sonra ilki yaşadı! Tarihi rekor kaçtı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında Galatasaray, evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ı ağırladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta saat 20.45’te başlayan mücadeleye her iki takım da dengeli başladı. İlk yarıda topa daha fazla sahip olan taraf Galatasaray olurken, etkili ataklar geliştirmekte çok zorlandı. Mücadelede temponun yüksek olduğu anlar yaşansa da sarı-kırmızılar rakip savunmayı aşamayınca aradığı golü bulamadı ve devre 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Union Saint-Gilloise daha iyi başladı. Karşılaşmanın 57’nci dakikasında Promise David'in golüyle öne geçen Belçika ekibi, skorun da avantajıyla savunmada daha da fazla kapandı. Golden sonra Galatasaray, baskılı oyunuyla rakibini açmaya çalışsa da istediği pozisyonları yakalayamadı. Galatasaray’da 89’uncu dakikada Arda Ünyay, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Temponun yüksek olduğu son bölümlerde de gol sesi çıkmayınca Galatasaray, sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

İÇ SAHADAKİ 33 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında aldığı mağlubiyetle evindeki 33 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Union Saint-Gilloise maçı öncesinde sarı-kırmızılı ekip; Süper Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 olmak üzere toplamda 33 resmi karşılaşmada; 24 galibiyet ve 9 beraberlik almıştı. Galatasaray’ın iç sahadaki son yenilgisi ise, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys’a 1-0 kaybettiği mücadeleydi. Bu sonuçla Galatasaray’ın 33 maçlık iç saha yenilmezlik serisi Union Saint-Gilloise karşısında sona erdi.

GALATASARAY TARİHİ REKORU KAÇIRDI

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında Union Saint-Gilloise’a tek golle mağlup olarak Avrupa’da 3 maç sonra kaybetti. İlk hafta Eintracht Frankfurt’a 5-1’lik farklı skorla yenilen sarı-kırmızılar, sonrasında Liverpool’u 1-0 ve Bodo/Glimt’i 3-1 yenmişti. 3’üncü galibiyetini Ajax’a karşı 3-0’lık skorla alan Galatasaray, 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 3’üncü maçını kazanmıştı. 5’inci haftada Union Saint-Gilloise’a yenilen sarı-kırmızıların galibiyet serisi sona ererken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de üst üste 4 maç kazanarak kırmayı hedeflediği tarihi rekoru elde edememiş oldu.

BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜNLÜK KURAMIYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika takımlarına rakip olduğu 9’uncu maçtan da galibiyet çıkaramadı. Daha önce Club Brugge ve Anderlecht ile dörder kez karşılaşan sarı-kırmızılar, Union Saint-Gilloise’la da ilk kez rakip oldu. Galatasaray, Club Brugge’a karşı 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik; Anderlecht’e karşı ise 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Union Saint-Gilloise’a yenilen sarı-kırmızılar, Belçika takımlarına karşı çıktığı 9 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

AVRUPA'DA 14 MAÇ SONRA GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa arenasında 14 maç sonra gol atamadı. Son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys’a 1-0 kaybettiği mücadelede gol sevinci yaşayamayan Galatasaray, sonrasında çıktığı 14 karşılaşmada da fileleri havalandırmıştı. Union Saint-Gilloise yenilgisiyle birlikte Galatasaray’ın gol serisi de sona erdi.

ARDA ÜNYAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ İLK MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sarı-kırmızılı ekibin 18 yaşındaki genç savunmacısı Arda Ünyay, profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi. Union Saint-Gilloise karşılaşmasına yedek soyunan Arda, 53’üncü dakikada sakatlanan Ismail Jakobs’un yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un şans verdiği genç oyuncu kariyerinde bir ilki yaşarken, 89’uncu dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kartın ardından soyunma odasına yönelen Arda’yı sarı-kırmızılı taraftarlar alkışlayarak destekledi. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncusunu yanına çağırarak teselli etti.