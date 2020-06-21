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Galatasaray 4 maçtır galip gelemiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2020 23:22 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper lig'in 28.hafta maçında sahasında Gaziantep FK karşısında çok zorlandı ve sahadan bir puan ile ayrıldı. Muslera, Donk, Adem, Andone gibi eksikleri bulunan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta bir ara 3-1 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve son anlarda yediği penaltı golü ile 2 kritik puan bıraktı.

Galatasaray 4 maçtır galip gelemiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 28.hafta maçında sahasında Gaziantep FK karşısında 3-3 berabere kaldı ve zirve yolunda büyük kayıp yaşadı. Muslera, Donk, Adem, Andone gibi eksikleri bulunan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçmesine rağmen son anlarda yediği penaltı golü ile iki kritik puan bıraktı. Galatasaray'da Ahmet Çalık 56.dakika kırmızı kart gördü ve sarı-kırmızılı takım yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynadı. Galatasaray'da ayrıca Falcao sakatlanıp çıkarken Mariano cezalı duruma düştü.

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, 4 maçtır kazanamıyor.

Sivasspor 2-2
Beşiktaş 0-0
Çaykur Rizespor 2-0
Gaziantep FK 3-3

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