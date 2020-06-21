Galatasaray 4 maçtır galip gelemiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 28.hafta maçında sahasında Gaziantep FK karşısında 3-3 berabere kaldı ve zirve yolunda büyük kayıp yaşadı. Muslera, Donk, Adem, Andone gibi eksikleri bulunan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçmesine rağmen son anlarda yediği penaltı golü ile iki kritik puan bıraktı. Galatasaray'da Ahmet Çalık 56.dakika kırmızı kart gördü ve sarı-kırmızılı takım yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynadı. Galatasaray'da ayrıca Falcao sakatlanıp çıkarken Mariano cezalı duruma düştü.

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, 4 maçtır kazanamıyor.

Sivasspor 2-2

Beşiktaş 0-0

Çaykur Rizespor 2-0

Gaziantep FK 3-3

