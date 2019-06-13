Galatasaray 6 - 2 Barcelona

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın 14 yaş altı takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Barcelona Futbol Okulu ile hazırlık maçında karşılaştı.

Galatasaray, Beknaz Almazbekov (3), Burak Yalçın (2) ve Emirhan Kayar'ın attığı gollerle 6-2 galip geldi.



