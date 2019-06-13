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Galatasaray 6 - 2 Barcelona

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.06.2019 18:07 | Son Güncelleme

Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Barcelona Futbol Okulu'nu 6-2 yendi.

Galatasaray 6 - 2 Barcelona

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın 14 yaş altı takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Barcelona Futbol Okulu ile hazırlık maçında karşılaştı.

Galatasaray, Beknaz Almazbekov (3), Burak Yalçın (2) ve Emirhan Kayar'ın attığı gollerle 6-2 galip geldi.


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Galatasaray U14 barcelona

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gurur Duyuyoruz Sizlerle.Sizler Galatasaray ın Geleceğisiniz.Başarılarınızın devamini diliyorum.
Bravo küçük aslanlar
aslanlarım gümbür gümbür
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