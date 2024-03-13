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Galatasaray 6-2 kazanınca şampiyonluk oranı da değişti! Fenerbahçe'nin oranı herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.03.2024 08:37
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürüyor. Ligde 29. haftanın sonuna gelinirken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları güncellendi. İşte ligde güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Ligde 29. haftanın perdesinin kapanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi.

GALATASARAY'IN ORANI DÜŞTÜ

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Süper Lig liderliğini 9 hafta kala sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek koruyan Galatasaray'ın oranı 1.61'den 1.54'e indi. Sarı-kırmızılılar bu oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

FENERBAHÇE YÜKSELDİ

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Sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek 2 puan geriden takibini sürdüren Fenerbahçe'nin oranı ise 1.86'dan 1.95'e çıkarıldı.

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