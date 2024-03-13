Galatasaray 6-2 kazanınca şampiyonluk oranı da değişti! Fenerbahçe'nin oranı herkesi şaşırttı

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Ligde 29. haftanın perdesinin kapanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi.

GALATASARAY'IN ORANI DÜŞTÜ

Süper Lig liderliğini 9 hafta kala sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek koruyan Galatasaray'ın oranı 1.61'den 1.54'e indi. Sarı-kırmızılılar bu oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

FENERBAHÇE YÜKSELDİ

Sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek 2 puan geriden takibini sürdüren Fenerbahçe'nin oranı ise 1.86'dan 1.95'e çıkarıldı.





