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Galatasaray 7 yıl sonra evinde 4 gol yedi

19.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray sahasında oynadığı Çaykur Rizespor maçını 4-3 kaybederken kalesinde de 7 yıl sonra dört gol görmüş oldu. Galatasaray evinde oynadığı lig maçlarında en son Kasımpaşa'dan 2013-14 sezonunda 4 gol yemişti.

Galatasaray 7 yıl sonra evinde 4 gol yedi

Galatasaray sahasında oynadığı Çaykur Rizespor maçını 4-3 kaybederken kalesinde de 7 yıl sonra dört gol görmüş oldu. Galatasaray iç sahada oynadığı Süper Lig maçlarında en son Kasımpaşa'dan 2013-14 sezonunda 4 gol yemişti.

Kasımpaşa, 19.04.2014 tarihinde Galatasaray karşısında deplasmanda 4-0 kazanırken Sarı-Kırmızılı takımın kalesinde yine Muslera yer almıştı.

Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alırken bu haftaya kadar 29 maçta kalesinde 23 gol görmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Böyle rezilik olmaz yaw etobo ne ya neden taylani keremi fegoliyi oynatmiyosun ?? bir ultraslanli olarak derhal fatih terimi göndermesi lazım. babel ne ya güzelim kadroyu deyiştrysn ??? sahte trilyonlar
tv de ne konuşacan bakacagız eger hakemden tek kelime bahsedersen bu insanlar sein suratına tükürür maçın kahramanı hakemdi ve bir tanede net penaltısı verilmedi nokta
giren çıkan fatih sana olsun korkak adamın korkak futbolu.

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