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Galatasaray 81 milyon TL kar elde edildiğini KAP'a bildirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.04.2019 20:52 | Son Güncelleme

Galatasaray kulübü son 9 aylık faaliyet raporlarını açıkladı ve Sportif A.Ş olarak 81 milyon TL net kar elde edildiğini duyurdu.

Galatasaray 81 milyon TL kar elde edildiğini KAP'a bildirdi

Galatasaray kulübü 1 Haziran 2018 - 28 Şubat 2019 faaliyet raporlarını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı takım bundan önceki dönemde olduğu gibi yine kar elde ettiğini duyurdu.

Galatasaray kulübünden KAP'a yapılan açıklamada son 9 aylık dönemde 81 milyon TL kar elde edildiğini duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp bundan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin zarar ettiği 1 Haziran-30 Kasım dönemi finansal faaliyetleri raporlarında yine tek kar elde eden kulüp oldu.

Galatasaray kulübü 1 Haziran - 30 Kasım 2018 dönemine ait finansal faaliyetleri raporlarında Sportif A.Ş olarak bu süreçte 2.900.609 TL karar elde ettiklerini duyurmuştu.

İşte yapılan açıklama;

Galatasaray Sportif maddi olmayan duran varlıklar altında muhasebeleştirilen profesyonel futbolcu lisans bedellerinin değer tespiti için 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla SPK Değerleme Hizmetleri Lisansına sahip Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye değer tespiti çalışması yaptırmıştır. Söz konusu değerleme raporunda maddi olmayan duran varlıklar altında muhasebeleştirilen profesyonel futbolcu lisans sözleşmelerinin gerçeğe uygun değeri 481.097.392 TL (92.405.000 Avro) olarak tespit edilmiştir

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