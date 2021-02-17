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Galatasaray 83-65 Beşiktaş HDI Sigorta

17.02.2021 20:46 | Son Güncelleme:
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Galatasaray 83-65 Beşiktaş HDI Sigorta

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. Haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 83-65 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip Galatasaray bulduğu üst üste sayılarla periyodun başlarında 10-0'lık seri ile fark yarattı. Konuk ekip Beşiktaş HDI Sigorta maça kötü bir başlangıç yaparak ilk çeyrekte 9 sayı üretti. İlk periyodu Galatasaray 18-9 üstünlükle geçti.

İkinci periyotta üst üste bulduğu sayılarla ilk periyodun aksine etkili bir performans sergileyen Beşiktaş HDI Sigorta farkı kapatmaya çalıştı. Ev sahibi ekip Galatasaray ilk çeyrekteki etkili performansını devam ettirerek soyunma odasına 37-29’luk üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe etkili bir başlangıç yapan ev sahibi Galatasaray ilk dakikalarda ürettiği 10-0’lık seriyle farkı 20 sayıya çıkardı. Konuk ekip Beşiktaş HDI Sigorta bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalıştı ancak istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Galatasaray üçüncü çeyreği 56-42 üstünlükle tamamladı.

Maçın son periyoduna iki takımda bulduğu karşılıklı sayılarla dengeli başladı. Konuk ekip Beşiktaş HDI Sigorta bulduğu sayılarla farkı kapatmak istese de Galatasaray’ın etkili savunmasıyla istediğini gerçekleştiremedi. Galatasaray maç boyunca üstün olduğu mücadelede Beşiktaş HDI Sigorta’yı 83-65 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Tekin Özibir, Halil Erkoç

Galatasaray: Asena Yalçın 8, Meltem Yıldızhan 6, Yashey 15, Steinberga 18, Russell 8, Cansu Köksal 9, Pelin Derya Bilgiç 9, Hruscakova 6, Sude Yılmaz 4

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 13, Melisa Korkmaz 9, Melek Uzunoğlu 9, Elif Bayram 5 Ivankovic 12, Salvodares 17, Nur Sezen Yavuz

1' Periyot: 18-9

Devre: 37-29

3' Periyot: 56-42

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