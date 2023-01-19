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Galatasaray'a 20'lik Drogba geliyor! 12 milyon Euro'ya transfer olan genç oyuncu adım adım sarı-kırmızılılara...

19.01.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Chelsea forması giyen Fildişi Sahilli golcü David Fofana için kiralama teklifi yaptı. Seferovic'le yolların ayrılması durumunda 20 yaşındaki golcü kiralanacak. İngiltere'de 'Yeni Drogba' olarak adlandırılan David Fofana için sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanlanmış durumda...

Galatasaray'a 20'lik Drogba geliyor! 12 milyon Euro'ya transfer olan genç oyuncu adım adım sarı-kırmızılılara...
David Fofana

David Fofana

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Chelsea
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Seferovic'in performansından memnun kalmayan ve hiçbir maçta süre vermeyen Okan Buruk, yıldız golcünün takımdan ayrılmasını istiyor. Kiralık sözleşmesinin feshedilmesinin ardından yeni bir golcü isteyen Okan Buruk hedefini belirledi.

12 MİLYON EURO

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Chelsea'nin 1 Ocak 2023'te Molde'den 12 milyon Euro'ya aldığı 20 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar İngiliz devi ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Fildişili futbolcu için 1.5 yıllık sözleşme teklif edecek olan Galatasaray'da transfere takımın unutulmaz ismi Drogba da yardım ediyor.

"YENİ DROGBA"

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Drogba ile aynı ülkeden olması ve tarzının da ona benzemesinden dolayı İngiltere'de 'Yeni Drogba' olarak karşılanan David Fofana'nın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Drogba yakın çevresine, "Galatasaray bu oyuncuyu alırsa taraftar hastası olacak" şeklinde konuştuğu öğrenildi.


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Chelsea drogba galatasaray yaşında buruk hedefi

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