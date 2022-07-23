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Galatasaray'a 250 milyon liralık gelir! Kasa doldu taştı

23.07.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni sezon öncesi oyuncu satışı dışında gelecek gelirlerin önemi çok büyük. Yapılacak transferlere kaynak bakan Galatasaray'da kombine satışlarından gelen haber yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan kombinelerin 24 bin adeti şimdiden satıldı.

Galatasaray'a 250 milyon liralık gelir! Kasa doldu taştı

Galatasaray'da taraftarın yeni sezona ilgisi çok büyük. Yapılan transferlerin ardından büyük mutluluk yaşayan sarı-kırmızılılar adeta kombinelere saldırdı. Kısa süre içinde bileterin çoğunu tüketen Galatasaraylı taraftarlar kulübün kasasını rahatlattı.

MAKSİMUM 42 BİN KOMBİNE SATILABİLECEK

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Galatasaray yönetimini; kombine, loca ve VIP tribünü satışlarından toplam 42 binlik koltuk sayısı hedefliyor. Eğer bu sayıya ulaşılırsa 250 milyon liralık bir gelir elde edilecek.

52 bin kapasiteli statta ancak 42 bin koltuğun satılmasına müsaade edildiği belirtildi. Geri kalan biletlerin ise deplasman tribünü ve maç günü satışa çıkarılacak biletler olacağı vurgulandı.


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galatasaray kombine
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