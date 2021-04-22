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Galatasaray'a Antalya’da coşkulu karşılama

22.04.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı FT Antalyaspor maçı için geldiği Antalya’da coşkuyla karşılandı. Teknik direktör Fatih Terim, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30’da FT Antalyaspor’a konuk olacak. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla saat 14.00’te İstanbul’dan Antalya’ya geldi.

Antalya Havalimanı çıkışında sarı-kırmızılı taraftar, teknik direktör Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bir küçük taraftarın verdiği çiçeği alan Terim, uzatılan formaları da imzaladı.

"İmparator Fatih Terim” sloganlarıyla karşılanan Terim, taraftarların “Hocam bizi bırakma, seninleyiz hocam, onlar gider sen kalırsın" tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne bindi. Arda Turan, bazı taraftarlarla fotoğraf çektirip formalarını imzaladı.

Galatasaray kafilesi güvenlik önlemleri altında takım otobüsüyle konaklayacağı otele gitti. Sarı-kırmızılılar, maç gününe kadar hazırlıklarını Belek’teki bir otelde sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
güzel karşılama tek şampiyon cimbom herzaman takımın arkasındayız
taraftar her zaman desdekliyor takım oynamıyor belhandayı gönderdiler diye feguli oynamıyor donk parti meselesi yüzünden babel ayrı havada ötekileri ayrı bir havada hoca desen yönetime karşı oynatamıyor başkan desn ayrı bir havada sanarsın yıl 1622 1. mustafa varda var çiftl,ik herkes parasını alıyor taraftarda üzülüyor bu duruma yani dırı vırı al birini vur ötekisine.

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