Galatasaray'a Arap piyangosu! Yıldız isim için detaylı bilgi aldılar

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, yaz transfer döneminin en çok ilgi gören savunma oyuncularından biri olmayı sürdürüyor. Avrupa'dan peş peşe gelen tekliflerin ardından Kolombiyalı futbolcu için bu kez Suudi Arabistan ekipleri devreye girdi.

DETAYLI BİLGİ ALDILAR

Al-Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle'nin de transfer sürecinde aktif rol aldığı ve Davinson Sanchez'i yakından tanıyan isimlerden oyuncuyla ilgili detaylı bilgi aldığı belirtildi.

GALATASARAY DAHA YÜKSEK TEKLİF BEKLİYOR

Galatasaray, daha önce Como'nun bonuslarla birlikte toplam 33 milyon euroya ulaşan teklifini geri çevirmişti. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun bonservisi konusunda daha yüksek bir rakam hedeflediği ifade edilirken, Al-Ahli'nin 40 milyon euronun üzerinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.