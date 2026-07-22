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Okan Buruk o isme kapıyı gösterdi: Kendine kulüp bul!

Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almayan Danimarkalı stoperden kulüp bulması istendi. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesinde son yılına giren oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi hedefliyor.

Okan Buruk o isme kapıyı gösterdi: Kendine kulüp bul!
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması şekillenirken, teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon için düşünmediği isimlerden biri de Victor Nelsson oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Danimarkalı stoperden kendisine yeni bir takım bulmasını isterken, oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

AYRILIK İÇİN SATIŞ PLANI

Okan Buruk o isme kapıyı gösterdi: Kendine kulüp bul! 1

İtalya'dan ve Süper Lig'den bazı kulüplerin ilgisini çeken 27 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'ın gelecek sezon kadro yapılanmasında yer almıyor.

Daha önce kiralık olarak gönderilen Nelsson için bu kez bonservisli ayrılık hedefleniyor. Yönetim, oyuncunun satışından gelir elde ederek hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de mali açıdan rahatlamayı amaçlıyor.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Okan Buruk o isme kapıyı gösterdi: Kendine kulüp bul! 2

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Victor Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde gelecek uygun teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

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Okan Buruk son dakika galatasaray nelsson
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