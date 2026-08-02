Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden Galatasaray, hücum hattının en formda ismi Barış Alper Yılmaz için gelen cazip tekliflerle çalkalanıyor. Avrupa kulüplerinin radarına giren 26 yaşındaki milli oyuncu için dev bir rakam masaya kondu.

EVERTON'DAN 41 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, milli yıldızı kadrosuna katmak adına Galatasaray'a 41 milyon Euro'luk resmi bir teklif sundu.

Ancak Ankara Keçiörengücü ile yapılan anlaşma gereği sonraki satıştan %20 pay vermekle yükümlü olan sarı-kırmızılı yönetim bu rakamı yetersiz buldu. Dursun Özbek ve kurmaylarının, Barış Alper için 50 milyon Euro seviyesindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

MONACO DA RADARA ALDI

Milli kanat oyuncusu için tek talip İngilizler değil. Fransa Ligue 1 temsilcisi Monaco'nun da Barış Alper Yılmaz'ı listesine aldığı ve 30 milyon Euro bandında bir teklifle kapıyı çalmaya hazırlandığı aktarıldı. Ancak Galatasaray yönetiminin bu miktara da sıcak bakmadığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan ve 3.691 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, 12 gol ve 16 asistlik skorer performansıyla şampiyonlukta kilit rol oynamıştı.