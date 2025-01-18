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Galatasaray’a beklenen haber geldi! Jhon Arias transferinde önemli gelişmeler: Kulüp Başkanı açıkladı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.01.2025 13:33
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor deplasmanında yaşadığı puan kaybı, sarı-kırmızılı ekipte Jhon Arias ismini yeniden gündeme taşıdı.

Galatasaray’a beklenen haber geldi! Jhon Arias transferinde önemli gelişmeler: Kulüp Başkanı açıkladı

Taraftarlar, adı sık sık Galatasaray ile anılan ancak transfer sürecinde uzun zamandır bir gelişme yaşanmayan Kolombiyalı oyuncu Jhon Arias’ın durumunu merakla takip ediyor.

Düzenlediği basın toplantısında transferle ilgili soruları yanıtlayan Fluminense Başkanı Mario Bittencourt, Jhon Arias’ın kendisine Zenit Saint Petersburg’dan gelen teklifi reddettiğini doğruladı.

"ARIAS'I İKNA ETMEMİZE YARDIMCI OLUN"

Bittencourt, Zenit’in teklifin reddedilmesinin ardından kendisine ulaştığını ve "Oyuncuyu ikna etmemize yardımcı olun." şeklinde talepte bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, Rus kulübünün yüksek teklifler yapmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

"PARA DEĞİL, SAYGIN BİR TAKIM ÖNEMLİ"

Fluminense Başkanı, Arias’ın transfer sürecindeki tutumuna dair şu ifadeleri kullandı:
"Arias’ın önceliği para değil, hiçbir zaman da olmadı. Onun hayali, Avrupa’da mücadele eden saygın bir takımda oynamak. Ancak gelen tekliflerin azalması nedeniyle şu anda Fluminense’de sıkışıp kaldı."

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GALATASARAY’IN TEKLİFİ GÜNDEME GELDİ

Bittencourt, sarı-kırmızılıların Eylül ayında Jhon Arias için bir teklif sunduğunu ve bu teklifin ardından başka bir girişimde bulunulmadığını belirtti. Basın toplantısındaki açıklamalar, Arias’ın Galatasaray’a transfer olmak için beklediği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Jhon Arias’ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, taraftarlar bu transferin sonuçlanıp sonuçlanmayacağını merakla bekliyor.

(FOTOMAÇ)

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