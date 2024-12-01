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Galatasaray'a Berke Özer engel oldu! Taraftarı önünde Arda Turan'ın Eyüpspor'u ile 2-2 berabere kaldı! Bu sezon ikinci kez...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.12.2024 21:08
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Trendyol Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada sarı - kırmızılılar ikinci yarının başında Roland Sallai ile öne geçti. Mücadelede birçok net gol pozisyonunu değerlendiremeyen Aslan, 70. dakikada Prince Ampem'in golüne de engel olamayınca sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Galatasaray'a Berke Özer engel oldu! Taraftarı önünde Arda Turan'ın Eyüpspor'u ile 2-2 berabere kaldı! Bu sezon ikinci kez...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Arda Turan'ın Eyüpspor'unu konuk etti. Sarı - kırmızılılar birçok net gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla Cimbom, bu sezon ikinci kez puan kaybı yaşadı.

RAMS PARK'TA GOLLER KARŞILIKLI GELDİ

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Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmada Eyüpspor, henüz 13. dakikada Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti. Golden sonra ön alan baskısını arttıran Cimbom, aradığı golleri ilk yarının sonunda Barış Alper Yılmaz ve ikinci yarının başında Rolland Sallai ile buldu. Girdiği pozisyonları bir türlü skora çeviremeyen sarı - kırmızılılar 70.dakikada Prince Ampem'in golünü engelleyemeyince sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ

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İlk 13 haftada sadece taraftarı önünde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı - kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez puan kaybetti.

ROLLAND SALLAI SİFTAH YAPTI

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Yaz transfer döneminin son gününde Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai, Galatasaray formasıyla çıktığı 8. maçında, taraftarının önünde ilk gol sevinci yaşadı.

BERKE ÖZER GEÇİT VERMEDİ

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Galatasaray, Eyüpspor kalesine yaptığı şut bombardımanında, Berke Özer'i aşamadı. Sarı-kırmızılılar, toplamda 28 şut çekip, 14'ünü kaleye isabet ettirirken, konuk ekibin file bekçisi Berke Özer geçit vermedi. Özer, 12 kurtarış yaparken, bunların 11'ini ceza sahası içinden gelen şutlardan gerçekleştirdi.

TORREIRA'YA ÖZEL PLAKET

torreira 100

Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Lucas Torreira'ya plaket verildi.Transfer olduğundan beri takımın değişmezlerinden olan Uruguaylı orta saha oyuncusu, hafta içindeki AZ Alkmaar maçıyla 100. kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti. Torreira'ya bu başarısından dolayı maç öncesi başkan Dursun Özbek tarafından plaket ve arkasında "100" yazan forma takdim edildi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
2 - 2
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Eyüpspor Arda Turan Berke Özer galatasaray
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