Galatasaray'a Berke Özer engel oldu! Taraftarı önünde Arda Turan'ın Eyüpspor'u ile 2-2 berabere kaldı! Bu sezon ikinci kez...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Arda Turan'ın Eyüpspor'unu konuk etti. Sarı - kırmızılılar birçok net gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla Cimbom, bu sezon ikinci kez puan kaybı yaşadı.

RAMS PARK'TA GOLLER KARŞILIKLI GELDİ

Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmada Eyüpspor, henüz 13. dakikada Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti. Golden sonra ön alan baskısını arttıran Cimbom, aradığı golleri ilk yarının sonunda Barış Alper Yılmaz ve ikinci yarının başında Rolland Sallai ile buldu. Girdiği pozisyonları bir türlü skora çeviremeyen sarı - kırmızılılar 70.dakikada Prince Ampem'in golünü engelleyemeyince sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ

İlk 13 haftada sadece taraftarı önünde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı - kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez puan kaybetti.

ROLLAND SALLAI SİFTAH YAPTI

Yaz transfer döneminin son gününde Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai, Galatasaray formasıyla çıktığı 8. maçında, taraftarının önünde ilk gol sevinci yaşadı.

BERKE ÖZER GEÇİT VERMEDİ

Galatasaray, Eyüpspor kalesine yaptığı şut bombardımanında, Berke Özer'i aşamadı. Sarı-kırmızılılar, toplamda 28 şut çekip, 14'ünü kaleye isabet ettirirken, konuk ekibin file bekçisi Berke Özer geçit vermedi. Özer, 12 kurtarış yaparken, bunların 11'ini ceza sahası içinden gelen şutlardan gerçekleştirdi.

TORREIRA'YA ÖZEL PLAKET

Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Lucas Torreira'ya plaket verildi.Transfer olduğundan beri takımın değişmezlerinden olan Uruguaylı orta saha oyuncusu, hafta içindeki AZ Alkmaar maçıyla 100. kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti. Torreira'ya bu başarısından dolayı maç öncesi başkan Dursun Özbek tarafından plaket ve arkasında "100" yazan forma takdim edildi.