Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku! Takımın yıldızı forma giyemeyebilir...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın takımdaki en önemli oyuncuların başında gelen Davinson Sanchez sakatlık problemi yaşıyor. Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlanan Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde oynayıp oynayamayacağı şüpheli durumda...

BİLİNÇ KAYBI YAŞANMIŞTI

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta kafasına aldığı şanssız bir darbe sonrası kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Davinson Sanchez, Paraguay karşılaşmasında kadroya alınmamıştı.

DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ

Davinson Sanchez'in son durumu, beyin cerrahları ve nörologlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek ve Beşiktaş maçı için net karar verilecek.