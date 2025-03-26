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  4. Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku! Takımın yıldızı forma giyemeyebilir...

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku! Takımın yıldızı forma giyemeyebilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.03.2025 21:56
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesi sakatlık gelişmesi yaşanıyor. Kolombiya milli takımında sakatlanan Davinson Sanchez'in Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı. İşte detaylar...

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku! Takımın yıldızı forma giyemeyebilir...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın takımdaki en önemli oyuncuların başında gelen Davinson Sanchez sakatlık problemi yaşıyor. Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlanan Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde oynayıp oynayamayacağı şüpheli durumda...

BİLİNÇ KAYBI YAŞANMIŞTI

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Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta kafasına aldığı şanssız bir darbe sonrası kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Davinson Sanchez, Paraguay karşılaşmasında kadroya alınmamıştı.

DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ

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Davinson Sanchez'in son durumu, beyin cerrahları ve nörologlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek ve Beşiktaş maçı için net karar verilecek.

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