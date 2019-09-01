Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha: Radamel Falcao

Falcao, Porto ile özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki skorer kimliğiyle öne çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2009-2010 sezonunda çıktığı 8 müsabakada 4 kez topu filelere gönderen Kolombiyalı futbolcu, 2010-2011'de ise UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi bir sezon geçirdi. Radamel Falcao, Porto'nun mutlu sona ulaştığı UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler dahil 16 müsabakada 18 gol atarak takımının şampiyonluğunda başrol oynadı.

Porto'da ilk sezonunda 43 müsabakada 34 kez ağları havalandıran Kolombiyalı futbolcu, ikinci sezonunda ise 42 karşılaşmada 38 gol kaydetti.

Arjantin'in River Plate ekibi tarafından 15 yaşında transfer edilen Falcao, bu takımda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Güney Amerika'daki transfer piyasasında söz sahibi olan takımlardan Portekiz'in Porto ekibi, 2009 yılında Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Falcao, Atletico Madrid'deki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Falcao, İngiliz ekibi Chelsea ile oynanan UEFA Süper Kupa maçında 3 kez topu ağlara göndererek, hat-trick yaptı.

İspanyol ekibinde 2 sezon forma giyen Kolombiyalı futbolcu, Porto'da yakaladığı çıkışı burada da sürdürdü.

Radamel Falcao, 2011 yılında 40 milyon avro bonservis bedeliyle İspanya'nın Atletico Madrid ekibine transfer oldu.

Fransız ekibinde yeniden eski başarılı günlerine dönen Falcao, 2016-2017 sezonunda 42 maçta 30, 2017-2018'de 35 müsabakada 24, geçen sezon ise 39 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

472 MAÇ 279 GOL

"El Tigre" (Kaplan) lakaplı Radamel Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 472 müsabakada 279 kez ağları havalandırdı.

River Plate ile bir kez lig şampiyonluğuna ulaşan Falcao, Porto'da bir UEFA Avrupa Ligi, bir lig, 2 Portekiz Kupası ile 2 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kolombiyalı futbolcu, Atletico Madrid ile de birer UEFA Avrupa Ligi kupası, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası kaldırdı. Falcao, Monaco'da ise bir kez lig şampiyonluğu gördü.

Golcü futbolcu, Kolombiya A Milli Takımı kariyerinde ise 89 karşılaşmada 34 kez topu filelere gönderdi.

GALATASARAY'DA YENİ BİR DÜNYA YILDIZI

Radamel Falcao, Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcular arasındaki yerini alacak.

Kolombiyalı futbolcu, kariyerlerinde büyük takımlarda görev alarak önemli başarılar yaşayan Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Mario Jardel, Claudio Taffarel, Frank de Boer, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Harry Kewell, Milan Baros ve Hamit Altıntop gibi sarı-kırmızılı formayı giyecek.

