Galatasaray'a Brezilyalı yeni on numara; Juan Cazares!

Ecuagol sitesinde yer alan habere göre; Galatasaray, Brezilya Serie A Ligi takımlarından Clube Atletico Mineiro forması giyen Juan Cazares'i transfer listesine aldı.
Haberde, Galatasaray'ın 27 yaşındaki on numara oyuncusu için Brezilya kulübüne 3 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.
Cazares'in Mineiro ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyor.
Bu sezon 39 maçta forma giyen Ekvadorlu oyuncu 7 gol, 6 asist ile sezonu tamamladı.
(Ajansspor)
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