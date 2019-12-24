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Galatasaray'a Brezilyalı yeni on numara; Juan Cazares!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.12.2019 20:11 | Son Güncelleme

TFF Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın 10 numara mevkisi için transfer etmek istediği oyuncu belli oldu. Dış basından gelen haberlere göre sarı kırmızılılar Clube Atletico Mineiro forması giyen Juan Cazares'i transfer etmek istiyor.

Galatasaray'a Brezilyalı yeni on numara; Juan Cazares!

Ecuagol sitesinde yer alan habere göre; Galatasaray, Brezilya Serie A Ligi takımlarından Clube Atletico Mineiro forması giyen Juan Cazares'i transfer listesine aldı.

Haberde, Galatasaray'ın 27 yaşındaki on numara oyuncusu için Brezilya kulübüne 3 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Cazares'in Mineiro ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyor.

Bu sezon 39 maçta forma giyen Ekvadorlu oyuncu 7 gol, 6 asist ile sezonu tamamladı.

(Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray juan cazares Transfer Brezilya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Super olur, yahu dalgami geciyorlar gecen seneki kadro neden bozuldu şimdi ara dur aldiklari adamlarin bir çoğu gece kuşu alemci. 60 yaşındayım bir ay antreman yapayim onlardan iyi top oynarim be hemde bogaz tokluğuna milyon dolarda almayacam hic parada almayacam bunlar ne yapmak ister yahu
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