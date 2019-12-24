Galatasaray'a Brezilyalı yeni on numara; Juan Cazares!

Ecuagol sitesinde yer alan habere göre; Galatasaray, Brezilya Serie A Ligi takımlarından Clube Atletico Mineiro forması giyen Juan Cazares'i transfer listesine aldı.

Haberde, Galatasaray'ın 27 yaşındaki on numara oyuncusu için Brezilya kulübüne 3 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Cazares'in Mineiro ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyor.

Bu sezon 39 maçta forma giyen Ekvadorlu oyuncu 7 gol, 6 asist ile sezonu tamamladı.

(Ajansspor)

