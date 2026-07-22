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Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! İngiltere'de ipler kopma noktasına geldi

Yeni sezonda 10 numara pozisyonuna dünya çapında bir yıldız getirmeyi hedefleyen Galatasaray'a, Manchester United forması giyen Bruno Fernandes cephesinden heyecanlandıran bir haber geldi. Portekizli süperstarın İngiliz deviyle yaptığı ilk sözleşme görüşmesi olumsuz sonuçlanırken, transferin kaderini belirleyecek sürpriz bir detay da ortaya çıktı.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! İngiltere'de ipler kopma noktasına geldi
Emre Şen

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, 10 numara transferi için gözünü kararttı. Sarı-kırmızılıların bu yaz transfer dönemindeki en büyük rüyası olan Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes için Ada basınından gelen son haberler, sürecin Galatasaray'ın lehine ilerlediğini gösteriyor. İngiliz deviyle sözleşmesinin son sezonuna giren tecrübeli oyuncunun kulübüyle masaya oturduğu ancak görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği öğrenildi.

MAAŞ KRİZİ PATLAK VERDİ

Galatasaray a Bruno Fernandes müjdesi! İngiltere de ipler kopma noktasına geldi 1

Çizme basınının önde gelen kaynaklarından Sport Italia'nın haberine göre; Bruno Fernandes ile Manchester United yönetimi arasında gerçekleştirilen ilk sözleşme uzatma görüşmesi beklenen şekilde sonuçlanmadı. İngiliz devinin, tecrübeli oyuncunun yaşı nedeniyle maaşında indirime gitmek istemesi krizin temel nedeni olarak gösterildi. Mevcut kazancından geri adım atmaya niyeti olmayan Portekizli süperstarın ise aynı seviyede ya da daha yüksek bir maaş garantisi talep etmesi görüşmeleri tamamen kilitledi.

YA ŞİMDİ SATILACAK YA DA BEDAVA GİDECEK

Galatasaray a Bruno Fernandes müjdesi! İngiltere de ipler kopma noktasına geldi 2

Taraflar arasında yaşanan bu ciddi maaş anlaşmazlığına rağmen, iplerin tamamen kopmadığı ve karar öncesi bir görüşme daha gerçekleştirileceği aktarıldı. Gerçekleşecek olan bu kritik zirveden de olumsuz bir sonuç çıkması halinde Manchester United yönetimini zor bir süreç bekliyor. Kırmızı Şeytanlar, sözleşme uzatmaya yanaşmayan yıldız oyuncuyu ya bu yaz transfer döneminde bonservis bedeli kazanarak elden çıkaracak ya da oyuncunun sezon sonunda bedelsiz olarak serbest kalmasına göz yumacak. Galatasaray yönetimi ise bu süreci yakından takip ederek şartları sonuna kadar zorlamaya hazırlanıyor.

TRANSFERİN KİLİDİ COLE PALMER

Galatasaray a Bruno Fernandes müjdesi! İngiltere de ipler kopma noktasına geldi 3

Bruno Fernandes'in takımdan ayrılma ihtimalini güçlendiren bir diğer önemli gelişme ise Manchester United'ın alternatif planlarında gizli. Ada ekibinin, Chelsea'nin İngiliz yıldızı Cole Palmer'ı kadrosuna katmak için fırsat kolladığı belirtiliyor. Chelsea'nin Morgan Rogers transferini resmiyete dökmesi halinde, Manchester United'ın Palmer için girişimlerini hızlandıracağı ifade ediliyor. Eğer Cole Palmer transferi başarılı bir şekilde noktalanırsa, kırmızı-beyazlıların Bruno Fernandes'in ayrılığına kesin olarak yeşil ışık yakması ve Galatasaray'ın önünün tamamen açılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bruno Fernandes galatasaray
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