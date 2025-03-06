Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti! Sezon sonunda gönderiliyor...

Galatasaray'da devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Cuesta ile yollar ayrılıyor. Kasımpaşa maçının son anlarında yaptırdığı penaltı ile tepki çeken Cuesta için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek.

8 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray'ın Genk'ten 8 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Cuesta, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Transfer olduğu dönemde de bonservis bedeli sebebiyle eleştirilen Cuesta'ya gelecek teklifler kabul edilecek.

ZARARINA SATMAK İSTEMİYORLAR

Galatasaray'ın her ne olursa olsun Cuesta'yı zararına satmak istememesi yönetim içinde konuşuluyor. Minimum 10 milyon Euro bonservis beklentisi olan Galatasaray'ın kiralık teklifleri de değerlendireceği öğrenildi.