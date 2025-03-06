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  4. Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti! Sezon sonunda gönderiliyor...

Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti! Sezon sonunda gönderiliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.03.2025 11:33
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Galatasaray formasıyla henüz 6 maça çıkan Cuesta'nın gözden çıkarıldığı ve sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde bunun değerlendirileceği öne sürüldü. Okan Buruk'un gözüne giremeyen Cuesta hakkında alınan bu karar menajerine bildirildi.

Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti! Sezon sonunda gönderiliyor...
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Cuesta ile yollar ayrılıyor. Kasımpaşa maçının son anlarında yaptırdığı penaltı ile tepki çeken Cuesta için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek.

8 MİLYON EURO ÖDENDİ

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Galatasaray'ın Genk'ten 8 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Cuesta, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Transfer olduğu dönemde de bonservis bedeli sebebiyle eleştirilen Cuesta'ya gelecek teklifler kabul edilecek.

ZARARINA SATMAK İSTEMİYORLAR

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Galatasaray'ın her ne olursa olsun Cuesta'yı zararına satmak istememesi yönetim içinde konuşuluyor. Minimum 10 milyon Euro bonservis beklentisi olan Galatasaray'ın kiralık teklifleri de değerlendireceği öğrenildi.

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