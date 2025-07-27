Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu vurdu! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord talip oldu...

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta için Hollanda ekibi Feyenoord talip oldu. Kadrosunda stoper eksikliği yaşayan Feyenoord’da Cuesta transferi büyük önem arz ederken, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinin yakın zamanda Galatasaray’ın kapısını çalacağı iddia edildi.

TEKLİF HAZIRLANIYOR

Feyenoord’un Carlos Cuesta için Galatasaray’a opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı iddia edilirken, sarı kırmızılıların direkt olarak satmak istediği öğrenildi.

OKAN BURUK BEĞENMEDİ

Takımın savunma hattında Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez’in performanslarından memnun olan teknik direktör Okan Buruk, ikilinin yanına benzer seviyede isim transfer etmek istiyor. Carlos Cuesta’nın verilerinden memnun olmayan deneyimli teknik adam oyuncusunun gidişine izin verdiği iddia edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

25 yaşındaki Kolombiyalı stoper geçtiğimiz sezon sarı kırmızı formayla 9 maça çıkarken, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Özellikle ligde oynadığı Kasımpaşa müsabakasında oyuna girdikten 30 saniye sonra penaltı yaptırması taraftar tarafından tepki toplamasına neden olmuştu.