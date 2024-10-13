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Galatasaray'a çok kötü haber! Muslera için resmi açıklama geldi "Sezon sonu..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.10.2024 06:57
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Uzun yıllardır Galatasaray kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera için konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, yaptığı açıklamada kötü haberi verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'a çok kötü haber! Muslera için resmi açıklama geldi "Sezon sonu..."
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Çok uzun yıllardır Galatasaray formasını giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın adeta ikon isimlerinden biri haline gelen Fernando Muslera için son günlerde ayrılık iddiaları yazılıp çizilirken, teknik patron Okan Buruk katıldığı bir televizyon programında tecrübeli file bekçisi için açıklamalarda bulundu.

TV100 ekranlarında konuşan Buruk, Uruguaylı eldivenin sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini dile getirdi.

"ÜLKESİNE DÖNME DÜŞÜNCESİ VAR"

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Okan Buruk, Uruguaylı eldiven için "Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Sezon bittiğinde ülkesine dönmek niyeti. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var." dedi.

"MUSLERA GİDİNCE..."

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Muslera'nın önemli bir karakter olduğunu dile getiren Buruk, "Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız. Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini..."Gerçekten iyi bir kaleci bulmak kolay değil. Fenerbahçe, 10 milyon euro mu verdi Livakovic'e, 8-9? İyi para veriyorsun iyi kaleci için, bilemiyorsun da sana ne kadar adapte olacak." ifadelerini kullandı.

"BIRAKSA DA KALSIN İSTERİZ"

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Buruk, 38 yaşındaki file bekçisi için son olarak, "Şu an kaleci için herhangi bir transfer çalışmamız lazım. Muslera bıraksa da kalsın isteriz ama onun amacı ülkesine dönmek. Ailesi orada. Çocuklar büyüyor, uzak kalınca özlem artıyor." sözlerini sarf etti.

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