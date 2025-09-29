SPOR

Galatasaray'a de gelir! Kasa neredeyse doldu taştı...

Galatasaray'ın rekor transfer bedeli ödediği Victor Osimhen için taraftarlardan müthiş bir destek gelirken kasa doldu taştı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray yaz transfer döneminde 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Victor Osimhen'i Napoli'den transfer etti. Sarı kırmızılılar hem kulüp hem Süper Lig rekoru kırdı.

Osimhen'in transfer edilmesiyle GSStore'dan Osimhen'in maskesi, atkısı ve formasından oluşan “Solo Il Gala” paketi çıkartıldı.

30 BİNİ SATILDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray, “Solo Il Gala” kutusunun satışında 30 bin barajını aştı. Sarı kırmızılılar, 100 bin adet üretilen kutuların tükenmesini bekliyor.

DEV GELİR

Kulüp, 30 bin adet satılan kutudan devasa gelir elde etti. Galatasaray, 10 bin liradan satışa çıkarılan özel kutudan 300 milyon lira gelire ulaştı.

Kalan 70 bin kutu daha satılırsa Galatasaray kasasına 700 milyon lira daha koyacak.

Dursun Özbek galatasaray Osimhen
