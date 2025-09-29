Galatasaray'a de gelir! Kasa neredeyse doldu taştı...

Galatasaray yaz transfer döneminde 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Victor Osimhen'i Napoli'den transfer etti. Sarı kırmızılılar hem kulüp hem Süper Lig rekoru kırdı.

Osimhen'in transfer edilmesiyle GSStore'dan Osimhen'in maskesi, atkısı ve formasından oluşan “Solo Il Gala” paketi çıkartıldı.

30 BİNİ SATILDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray, “Solo Il Gala” kutusunun satışında 30 bin barajını aştı. Sarı kırmızılılar, 100 bin adet üretilen kutuların tükenmesini bekliyor.

DEV GELİR

Kulüp, 30 bin adet satılan kutudan devasa gelir elde etti. Galatasaray, 10 bin liradan satışa çıkarılan özel kutudan 300 milyon lira gelire ulaştı.

Kalan 70 bin kutu daha satılırsa Galatasaray kasasına 700 milyon lira daha koyacak.