Galatasaray'a derbi öncesi bir iyi bir de kötü haber! Mauro Icardi, derbide oynayacak mı?

Dünya Kupası'nın ardından sıkışan maç trafiği nedeniyle hareketli geçecek ligde fikstür avantajı bulunan Galatasaray, sıradaki 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte 5 maçı iç sahada oynayacak sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek. Fenerbahçe maçı için şehir değiştirmeyecek Galatasaray, 12 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maça kadar sadece Giresun'a seyahat edecek.

SAKATLIK SIKINTISI

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, geniş bir kadroya sahip olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

EMRE TAŞDEMİR'İN SAKATLIĞI NÜKSETTİ

Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı.

DERBİDE YOK

Taşdemir, Ankaragücü ve Fenerbahçe'ye karşı sarı - kırmızılı formayı giyemeyecek. O bölgede Patrick van Aanholt'un görev yapması bekleniyor.

ICARDI'DEN SEVİNDİREN HABER

Öte yandan santrfor pozisyonundan sevindiren haber geldi. Tedavisi süren Arjantinli yıldız Mauro Icardi, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ankaragücü maçında riske edilmeyecek olan golcü oyuncunun Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkma ihtimali arttı.

