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Galatasaray'a derbi öncesi bir iyi bir de kötü haber! Mauro Icardi, derbide oynayacak mı?

02.01.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in son bölümünde yakaladığı çıkışla 5 maçlık galibiyet serisi yapan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına odaklandı. Perşembe günü sahasında başkent ekibini konuk edecek sarı-kırmızılılar, bu maçı da kazanarak Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maça 6'da 6 ile gitmeyi hedefliyor. Galatasaray'da iki maç öncesinde Emre Taşdemir ve Mauro Icardi'nin durumları da merak ediliyordu. İşte detaylar...

Galatasaray'a derbi öncesi bir iyi bir de kötü haber! Mauro Icardi, derbide oynayacak mı?

Dünya Kupası'nın ardından sıkışan maç trafiği nedeniyle hareketli geçecek ligde fikstür avantajı bulunan Galatasaray, sıradaki 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte 5 maçı iç sahada oynayacak sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek. Fenerbahçe maçı için şehir değiştirmeyecek Galatasaray, 12 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maça kadar sadece Giresun'a seyahat edecek.

SAKATLIK SIKINTISI

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Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, geniş bir kadroya sahip olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

EMRE TAŞDEMİR'İN SAKATLIĞI NÜKSETTİ

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Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı.

DERBİDE YOK

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Taşdemir, Ankaragücü ve Fenerbahçe'ye karşı sarı - kırmızılı formayı giyemeyecek. O bölgede Patrick van Aanholt'un görev yapması bekleniyor.

ICARDI'DEN SEVİNDİREN HABER

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Öte yandan santrfor pozisyonundan sevindiren haber geldi. Tedavisi süren Arjantinli yıldız Mauro Icardi, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ankaragücü maçında riske edilmeyecek olan golcü oyuncunun Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkma ihtimali arttı.

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