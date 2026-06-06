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Galatasaray'a dev bonservis! Satılırsa kasa dolup taşacak

Galatasaray, Dünya Kupası öncesi Wilfried Singo’nun yükselen performansını yakından takip ediyor. Fransa karşısında göz dolduran Fildişi Sahilli savunmacının turnuvada değerini artırması halinde sarı-kırmızılı kulübün kasasına rekor bir gelir girebilir.

Galatasaray'a dev bonservis! Satılırsa kasa dolup taşacak
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’da gözler yaklaşan FIFA Dünya Kupası’na çevrilirken, sarı-kırmızılı kulüpte turnuva öncesi heyecanı artıran isimlerin başında Wilfried Singo geliyor. Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla hazırlık maçında sahaya çıkan başarılı savunmacı, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ GÜVEN VERDİ

Fildişi Sahili’nin Fransa’yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada savunmanın merkezinde görev yapan Singo, özellikle yıldız futbolcu Kylian Mbappe karşısındaki etkili görüntüsüyle ön plana çıktı. Bir pozisyonda hızı ve zamanlamasıyla rakibine geçit vermeyen 25 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası öncesinde form durumuyla olumlu sinyaller verdi.

Galatasaray a dev bonservis! Satılırsa kasa dolup taşacak 1

GALATASARAY’IN BEKLENTİSİ ARTTI

Hazırlık maçındaki başarılı performansın ardından Galatasaray cephesinde Singo’ya yönelik beklentiler daha da yükseldi. Dünya Kupası’nda da benzer bir performans sergilemesi halinde oyuncunun Avrupa kulüplerinin ilgisini daha fazla çekebileceği değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, turnuvanın başarılı stoper için önemli bir vitrin olabileceğini düşünüyor.

Galatasaray a dev bonservis! Satılırsa kasa dolup taşacak 2

AVRUPA KULÜPLERİ TAKİPTE

İtalya’dan Napoli’nin yanı sıra bazı Premier Lig ekiplerinin de radarında bulunan Singo’nun transfer piyasasında değerini artırma ihtimali konuşuluyor. Oyuncunun bu sezon için 55 milyon euroluk çıkış maddesinin bulunduğu ve bu seviyelerde bir teklif gelmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

Galatasaray a dev bonservis! Satılırsa kasa dolup taşacak 3

OLASI SATIŞ KASAYI DOLDURABİLİR

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Monaco’dan yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Singo, beklenen sürekliliği tam anlamıyla yakalayamasa da değerini korumayı başardı. Dünya Kupası’nda göstereceği performansın ardından olası yüksek bedelli bir transferin gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılı kulübün önemli bir gelir elde edeceği ve transfer çalışmalarında daha rahat hareket edebileceği belirtiliyor.

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galatasaray
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