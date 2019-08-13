Galatasaray'a Diagne için 13 milyon Euro

Dinamo Moskova, Sarı-Kırmızılıların talep ettiği rakam olan 13 milyon Euro'yu gözden çıkardı ve Mbaye Diagne için teklifte bulundu.
Rus ekibinin Diagne'ye de Galatasaray'da aldığından daha yüksek miktarda yıllık ücret teklif ettiği ancak Senegalli oyuncunun Rusya'da siyahi oyunculara karşı ırkçı tutum sergilendiği iddiasıyla çekimser davrandığı belirtildi. Yönetimin Diagne'yi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. (RADYOSPOR)
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