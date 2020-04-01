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Galatasaray'a Diagne piyangosu

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Belçika'ya kiraladığı Diagne için İngiltere'den yeni bir talip çıktı.

Galatasaray’a Club Brugge’e kiralanan ancak orada da tutunamayan Diagne’ye bu kez de Nottingham Forest talip oldu. İngiltere’de Championship’te mücadele eden köklü kulüp, Senegalli forvet için 8 milyon euro vermeye hazır. G.Saray Yönetimi’nin kararı bekleniyor.

(AKŞAM)

Diagne'nin fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Diagne Spor Toto Süper Lig Belçika club brugge

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