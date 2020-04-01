Galatasaray'a Diagne piyangosu

Galatasaray’a Club Brugge’e kiralanan ancak orada da tutunamayan Diagne’ye bu kez de Nottingham Forest talip oldu. İngiltere’de Championship’te mücadele eden köklü kulüp, Senegalli forvet için 8 milyon euro vermeye hazır. G.Saray Yönetimi’nin kararı bekleniyor.
(AKŞAM)
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