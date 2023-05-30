Galatasaray'a düştü kalktı ama vazgeçmedi! İşte Sarı-Kırmızılılar'a şampiyonluğu getiren kritik maçlar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, başkent ekibi Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı mücadelede rakibini 4-1 mağlup ederken Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu da ilan etti. Sezon içerisinde birçok iniş çıkış yaşayan Sarı-Kırmızılılar 15. haftada İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken, liderlik koltuğunun da sahibi oldu. Bu haftadan itibaren liderliği kimseye vermeyen Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğa uzanmayı başardı.
Galatasaray ligde yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisinin fitilini ligin 12. haftasında oynanan Karagümrük mücadelesiyle ateşledi. Sarı-Kırmızılılar rakibini Emre Taşdemir ve Juan Mata'nın golleriyle 2-0 mağlup ederken tam 14 hafta mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaraylı taraftarlar bu serinin ardından şampiyonluk havasını da iyiden iyiye yakaladı.
Ligin 14. haftasında Başakşehir'e konuk olan Aslan rakibini adeta hezimete uğrattı. Sarı-Kırmızılar Emre Belözoğlu'nun ekibini tam 7-0 mağlup etmeyi başarırken, bu skorun ardından büyük özgüven yakaladı.
Ligin 18. haftasında ise Galatasaray deplasmanda ezeli rakibini Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar rakibini tam 3-0 ile devirirken bu zirvedeki yerini sağlamlaştırdı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 4'e yükseltti.
Galatasaray ligin ilk yarısında 7-0 mağlup ettiği Başakşehir ile 33. hafta mücadelesinde bu kez sahasında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı haftada Başakşehir'in rövanş gözüyle baktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak hata yapmayan Sarı-Kırmızılılar, bitime az bir süre kala puan farkını 5'e yükseltti ve şampiyonluk şarkılarını söylemeye başladı.