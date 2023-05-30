Galatasaray'a düştü kalktı ama vazgeçmedi! İşte Sarı-Kırmızılılar'a şampiyonluğu getiren kritik maçlar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, başkent ekibi Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı mücadelede rakibini 4-1 mağlup ederken Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu da ilan etti. Sezon içerisinde birçok iniş çıkış yaşayan Sarı-Kırmızılılar 15. haftada İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken, liderlik koltuğunun da sahibi oldu. Bu haftadan itibaren liderliği kimseye vermeyen Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğa uzanmayı başardı.

TARİHİ SERİ 12. HAFTADA BAŞLADI

Galatasaray ligde yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisinin fitilini ligin 12. haftasında oynanan Karagümrük mücadelesiyle ateşledi. Sarı-Kırmızılılar rakibini Emre Taşdemir ve Juan Mata'nın golleriyle 2-0 mağlup ederken tam 14 hafta mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaraylı taraftarlar bu serinin ardından şampiyonluk havasını da iyiden iyiye yakaladı.

7-0'LIK ZAFER!

Ligin 14. haftasında Başakşehir'e konuk olan Aslan rakibini adeta hezimete uğrattı. Sarı-Kırmızılar Emre Belözoğlu'nun ekibini tam 7-0 mağlup etmeyi başarırken, bu skorun ardından büyük özgüven yakaladı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE 3-0'LIK GALİBİYET!

Ligin 18. haftasında ise Galatasaray deplasmanda ezeli rakibini Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar rakibini tam 3-0 ile devirirken bu zirvedeki yerini sağlamlaştırdı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 4'e yükseltti.

FARKI AÇTI

Galatasaray ligin ilk yarısında 7-0 mağlup ettiği Başakşehir ile 33. hafta mücadelesinde bu kez sahasında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı haftada Başakşehir'in rövanş gözüyle baktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak hata yapmayan Sarı-Kırmızılılar, bitime az bir süre kala puan farkını 5'e yükseltti ve şampiyonluk şarkılarını söylemeye başladı.

