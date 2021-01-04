SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a Fatih Terim müjdesi!

Galatasaray'a Fatih Terim müjdesi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.01.2021 11:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim cezasını tamamlayacak.

Galatasaray'a Fatih Terim müjdesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası salı günü sona erecek.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Süper Lig'de flaş ayrılık! Tecrübeli teknik adam...
Süper Lig'de flaş ayrılık! Tecrübeli teknik adam...
Beşiktaş'tan 'loca saldırısı' konusunda açıklama geldi!
Beşiktaş'tan 'loca saldırısı' konusunda açıklama geldi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'a Fatih Terim müjdesi!
Galatasaray'a Fatih Terim müjdesi!
Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik özür diledi
Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik özür diledi
Galatasaray'da pozitif vaka!
Galatasaray'da pozitif vaka!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Salih Uçan ve...
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
OLAY İDDİA! Arda Turan hakeme kafa mı attı?
OLAY İDDİA! Arda Turan hakeme kafa mı attı?
Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak
Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.