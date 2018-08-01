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Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.08.2018 14:47 | Son Güncelleme

Pazar akşamı Süper Kupa finalinde Akhisarspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'a Uruguaylı file bekçisinden iyi haber geldi.

Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi

Fernando Muslera, dün akşam İstanbul'a gelen kaleci antrenörü Taffarel'le bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde özel bir idman yaptı. Tecrübeli kaleci pazar akşamı Akhisar maçında Konya'da sahada olacak. (FANATİK)


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray fernando muslera akhisarspor süper kupa

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