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Galatasaray'a Fernando ve Nagatomo müjdesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Akdeniz temsilcisi ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

Galatasaray'a Fernando ve Nagatomo müjdesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında yarın Antalyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'de 24 maçta 13 galibiyet 7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez de mağlup oldu. 46 puanı bulunan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle 32 puan topladı. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmıştı.

LİNNES KART SINIRINDA

Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Norveçli sağ bek, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 26. haftada deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte, arka çapraz bağında esneme tespit edilen Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun Antalyaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.

LİGDE 10 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

SAHASINDA MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp 5'inde berabere kaldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray fernando Nagatomo

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