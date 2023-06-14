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Galatasaray'a Fransa'dan kötü haber geldi! Yıldız oyuncu Sacha Boey sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldı

14.06.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa U21 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday kadrosuna davet edilen Sacha Boey'den Galatasaray'a kötü haber geldi. Başarılı oyuncu yaşadığı beklenmedik sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'a Fransa'dan kötü haber geldi! Yıldız oyuncu Sacha Boey sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldı
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı. Fransa Futbol Federasyonu, ayak bileğinde sakatlığı bulunan Boey'nin 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

YERİNE GENDREY

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Boey'nin yerine İtalya ekibi Lecce'de forma giyen Valentin Gendrey'nin kadroya dahil edildiği belirtildi.

21 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

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Fransa, 21 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın D Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Norveç ile mücadele edecek.


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