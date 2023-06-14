Galatasaray'a Fransa'dan kötü haber geldi! Yıldız oyuncu Sacha Boey sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldı

Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı. Fransa Futbol Federasyonu, ayak bileğinde sakatlığı bulunan Boey'nin 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

YERİNE GENDREY

Boey'nin yerine İtalya ekibi Lecce'de forma giyen Valentin Gendrey'nin kadroya dahil edildiği belirtildi.

21 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Fransa, 21 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın D Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Norveç ile mücadele edecek.



