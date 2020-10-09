Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu'dan haber var!

Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz bir takım talip oldu. Milan'ın kaleci Gianluigi Donnarumma ile birlikte sözleşmesi 2021 yılında bitecek Hakan Çalhanoğlu'na yeni bir teklif yapmamış olması iki yıldızın da takımdan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi.

Milan'ın Sportif Direktörü ve efsane ismi Paolo Maldini'nin önümüzdeki günlerde iki isimle yeniden görüşme yapmak için bir araya geleceği vurgulanırken İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

EZELİ RAKİP DEVREYE GİRDİ!

Corriere della Sera'nın haberine göre Milan'ın ezeli rakibi Juventus, kulübüyle sözleşme yenilemeyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için nabız yokladı. Torino ekibi, Milan'ın Çalhanoğlu'nu ikna edememesi durumunda milli yıldızla transfer görüşmesi gerçekleştirecek.Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'na yine İtalya'dan Napoli ve İspanya'dan Atletico Madrid'in de talip olduğu iddia edildi.

GALATASARAY ISRARCI!

Aktarılan bilgilere göre Milan ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha, İtalyan devinin kendisine önereceği yeni kontratı imzalama konusunda kararsız.Şu sıralar Milan kariyerinin zirvesini yaşayan Hakan'ın menajerine birçok kulübün teklif getirdiği ifade edilirken, bunlardan birinin de Galatasaray olduğu aktarıldı.Bu ekiplerin başında Paris Saint Germain ve Arsenal olduğu aktarılırken, Galatasaraylı yetkililerin de Hakan'ın boşa çıkmasından dolayı maaşında tüm ekonomik şartları zorlayacağı, yıldız ismi kadrosuna katmak için yarışa katılacağı dile getirildi.