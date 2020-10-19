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Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu transferinden haber var!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.10.2020 16:23 | Son Güncelleme

Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, son dönemlerde performansı artan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, kulüp yönetiminin Hakan Çalhanoğlu da dahil 3 ismin sözleşmesini uzatmak için çalıştığını dile getirdi. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu'nun ise henüz kararını vermediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu transferinden haber var!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da teknik direktör Stefano Pioli, kulübün yıldız isimleri Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ve Donnarumma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınından Radio Rai'ye konuşan deneyimli antrenör, bu üç ismin takım için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Maldini, Gazidis ve Massara'nın bu konuyla ilgilendiğini düşünüyorum. Donnarumma, Çalhanoğlu ve Zlatan bizim için çok önemli oyuncular. Kulüp de bunu biliyor ve anlaşma zemini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme yenilemek için henüz karar vermediği öğrenildi.


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