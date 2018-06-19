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Galatasaray'a ikinci Japon: Shoya Nakajima!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.06.2018 09:47 | Son Güncelleme

Galatasaray'da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen 24 yaşındaki Japon futbolcu Shoya Nakajima, Portekiz kulübü Portimonense'de forma giyiyor... Her iki kanatta da oynayabilen Nakajima geçen sezon 10 gol atıp, 12 asist yaptı... Yönetim resmi transfer görüşmelerine başladı.

Galatasaray'a ikinci Japon: Shoya Nakajima!

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi... Devre arasında kiralanan Yuto Nagatomo'dan müthiş bir verim alan ve Uzak Doğu pazarını daha dikkatli incelemeye başlayan Sarı-Kırmızılılar, takıma bir Japon yıldız daha getirmek istiyor. Hedefteki isim Shoya Nakajima.

10 NUMARA DA OYNAYABİLİYOR

Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense'de forma giyen 24 yaşındaki Nakajima'nın scout önerisiyle gündeme geldiği öğrenildi. Japon yıldız her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

MÜTHİŞ BİR PERFORMANS...

Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 29 maçta 10 gol ve 12 asistlik süper bir performans sergileyen Nakajima birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda... Yönetim resmi transfer temaslarına başladı..

TERİM'İN GÖRÜŞÜ ÇOK OLUMLU

Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi olan genç yıldız, 1.64 boyunda... Müthiş çabukluğu ve sert şutları ile ün yapan Nakajima için teknik heyetin de çok olumlu bir görüş bildirdiği gelen bilgiler arasında..

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Shoya Nakajima

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