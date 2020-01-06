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  4. Galatasaray'a imzanın ardından Saracchi'nin ilk açıklaması

Galatasaray'a imzanın ardından Saracchi'nin ilk açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, imzanın ardından konuştu. Çok mutlu olduğunu belirten Saracchi, "Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum" dedi.

Galatasaray'a imzanın ardından Saracchi'nin ilk açıklaması

Galatasaray'ın RB Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ile katıldığı imza töreninin ardından konuştu.

Uruguaylı oyuncu, çok mutlu olduğunu söylerken, "Çok çok mutluyum. Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek" dedi.

"36 NUMARAYI EŞİMLE SEÇTİM"

36 numaralı formayı giyecek olan genç oyuncu, "36 numara eşimle beraber karar verdiğim numara. 3 benim sevdiğim numaraydı, 6 da kendisinin sevdiği numaraydı, birleştirip 36 yaptık" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Cengiz ise, "Saracchi gibi karakterli, sağlam ve gelişime açık bir oyuncunun transferine aracılık eden Scout ekibimizi, sportif ve idari kadrolarımızı yürekten kutluyorum. Allah utandırmasın diyelim. Sakatlık ve sorun yaratmadan Galatasaray'a Saracchi'nin en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyoruz. Defansta büyük bir boşluğu dolduracağına ve hücumda da gereğini yapacağına inanıyoruz. Kendisi, Muslera ve Falcao ile aynı dili konuşuyor. 'Dünyada yaşanabilir en iyi kent İstanbul' dedim, 'doğrudur ama Uruguay için ana ocağı başka' dedi. Çok doğru, katıldım ama bir anlamda da Uruguay'a gelmiş oldu. Kendisine hoş geldin diyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

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