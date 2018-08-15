Galatasaray'a Janssen önerisi

Vincent Janssen için menajeri uzun süredir Fenerbahçe'nin kapısındaydı. Sarı-lacivertliler seçimini Islam Slimani'den yana yapınca Hollandalı santrforun menajeri, Galatasaray'ın kapısına geldi.
Vincent Janssen'in menajeri Louis Laros, Tottenham ile anlaşma konusunda G.Saray'a destek olma sözü verdi. Janssen'in İstanbul'a dönmek istediğini anlattı. Terim, Janssen'in ismini listeye yazdı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Hollandalı golcü, 19 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Janssen'in Tottenham'la olan sözleşmesi 2020'de sona erecek.
''İSTEYEN ÇOK TAKIM VAR''
24 yaşındaki forvetin Tottenham'da kalabileceğini belirten Laros, ''Tottenham'ın 20 tane forveti yok. Sadece Harry Kane ve Fernando Llorente var. Janssen, Tottenham'da bir şans daha bulabilir. Birçok kulüp Janssen'i istiyor, onun için çok ilgi var. Bekleyip göreceğiz'' şeklinde konuştu.
MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)
Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için istediğimiz rakamlar verilirse masaya otururuz
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Monaco bir kez daha Beşiktaş'ın yıldız ismi Domagoj Vida'yı gündemine aldı
Bafetimbi Gomis'e Nice talip oldu iddiası
Fenerbahçe'de Kameni ve Dirar ile yollar ayrılıyor
Ricardo Quaresma Sporting Lizbon'a gidiyor
Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak
İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı!
Aykut Demir'den Trabzonspor'a cevap geldi
Dev transfer resmen açıklandı
Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum