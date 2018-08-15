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Galatasaray'a Janssen önerisi

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray için Janssen isminin masaya geldiği iddia edildi. Fotomaç'ın sayfalarına taşıdığı habere göre, Fatih Terim de listeye yazdı.

Galatasaray'a Janssen önerisi

Vincent Janssen için menajeri uzun süredir Fenerbahçe'nin kapısındaydı. Sarı-lacivertliler seçimini Islam Slimani'den yana yapınca Hollandalı santrforun menajeri, Galatasaray'ın kapısına geldi.

Vincent Janssen'in menajeri Louis Laros, Tottenham ile anlaşma konusunda G.Saray'a destek olma sözü verdi. Janssen'in İstanbul'a dönmek istediğini anlattı. Terim, Janssen'in ismini listeye yazdı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Hollandalı golcü, 19 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Janssen'in Tottenham'la olan sözleşmesi 2020'de sona erecek.

''İSTEYEN ÇOK TAKIM VAR''

24 yaşındaki forvetin Tottenham'da kalabileceğini belirten Laros, ''Tottenham'ın 20 tane forveti yok. Sadece Harry Kane ve Fernando Llorente var. Janssen, Tottenham'da bir şans daha bulabilir. Birçok kulüp Janssen'i istiyor, onun için çok ilgi var. Bekleyip göreceğiz'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe Janssen Spor Toto Süper Lig

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