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Galatasaray'a Joao Mario önerisi

28.06.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Joao Mario'nun menajeri Federico Pastorello, Galatasaray'ın da kapısını çalarak Joao Mario'yu önerdi.

Galatasaray'a Joao Mario önerisi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Joao Mario'nun menajeri Federico Pastorello, Galatasaray'ın da kapısını çaldı.

10 numara arayan sarı-kırmızılılara Mario'nun sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini iletti. Terim'in daha önceki yıllarda da ilgisini çeken Mario ile ilgili bir hamle yapılıp yapılmayacağı ilerleyen zamanda netleşecek.

Galatasaray son olarak İtalyan menajerden Mbaye Diagne'ye almıştı. Ancak Senegalli golcü, Galatasaray'a geldikten sonra Pastorello ile bağlarını koparmıştı.

Geçen sezonu Sporting'de kiralık olarak geçiren deneyimli futbolcu 34 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı

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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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