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Galatasaray'a Kazımcan Karataş'tan kötü haber geldi! Fenerbahçe derbisinde yok

26.12.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, yaşanan sakatlıklar can sıktı. Sarı-Kırmızılılar'da Midtsjö'nün yanı sıra mücadeleye ilk 11'de başlayan genç oyuncu Kazımcan Karataş sakatlanarak yerini van Aanholt'a bırakmıştı. 19 yaşındaki oyuncunun son durumuna dair kulüpten bir açıklama yayımlandı. İşte detaylar...

Galatasaray'a Kazımcan Karataş'tan kötü haber geldi! Fenerbahçe derbisinde yok
Kazımcan Karataş

Kazımcan Karataş

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 15. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşan Galatasaray'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş ilk 11'de başladığı mücadelede sakatlanarak yerini Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt'a bırakmıştı.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE AYRILMIŞTI

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Soyunma odasına sağlık ekibinin yardımıyla giden 19 yaşındaki genç oyuncu stattan koltuk değnekleriyle ayrılmıştı.

SON DURUMU BELLİ OLDU!

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Sarı-Kırmızılı ekipten Kazımcan Karataş'ın sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yayımladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Kazımcan Karataş’ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

DERBİDE YOK

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Genç oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, ligin 18. haftasında oynanacak olan zorlu Fenerbahçe derbisinde kadroda olması beklenmiyor.


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