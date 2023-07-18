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Galatasaray'a kiralık olarak önerilen Lukaku, Belek'te antrenman yapıyor

18.07.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Icardi'den haber bekleyen, forvet hattına Türk oyuncu kontenjanı olarak Halil Dervişoğlu'nun ekleyen Galatasaray bir yandan da fırsat transferi kovalıyor. Yoğun sezonda forvetlerin yetersiz kalabileceğini hesaplayan teknik direktör Okan Buruk yönetimden iyi bir isim daha isterken menajerler tarafından Romelu Lukaku sarı-kırmızılı ekibe önerildi.

Sezonu İnter'de tamamlayan ve Chelsea'ye geri dönen Lukaku'nun burada kalmak istemediği belirtilirken 30 yaşındaki golcünün Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde çalışması da dikkat çekti.

Bir an önce yeni bir takım bulup yeni sezona hazırlanmak isteyen Lukaku'nun, Rixos Oteli'nin sahasında tek başına antrenman yapması 'Galatasaray'dan haber bekliyor' şeklinde yorumlandı.

Galatasaray yönetimi herhangi bir görüşmenin olmadığını söylerken, Icardi'nin transferinde problem yaşanması durumunda Galatasaray'ın Lukaku önerisine sıcak bakabileceği ifade edildi.

30 yaşındaki golcü oyuncunun mevcut piyasa değeri 40 milyon Euro civarında seyrederken, sarı-kırmızılı ekip Lukaku'nun menajerleriyle masaya oturması durumunda görüşmenin sadece kiralık üzerinden olabileceği de gelen bilgiler arasında.

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